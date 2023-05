Die Zinsen auf Tagesgeld sind im Moment sehr attraktiv. Im Eiltempo erhöhen Banken den Zinssatz für Neu- und Bestandskunden. Hier erhalten Sie die besten Konditionen

Tagesgeld ist aktuell sehr gefragt: Aufgrund der Leitzinserhöhung schießen die Zinsen der Banken auf Tagesgeld durch die Decke. Nahezu täglich gibt es Neuigkeiten zu Zinserhöhungen bei den verschiedenen Anbietern wie ING, Klarna, Consorsbank und Co. Wenn Sie kurzfristig Geld anlegen und noch dazu eine attraktive Rendite einfahren möchten, ist Tagesgeld eine gute Option. Der Vorteil ist, dass Sie jederzeit an Ihr Geld kommen und Ihre Anlage keinen Sperrfristen unterliegt. So können Sie ganz einfach und schnell Ihr Geld vermehren.

Doch wie finden Sie in diesem Angebots-Dschungel den passenden Anbieter? Fast täglich informieren Banken über weitere Zinserhöhungen. Doch das ist nicht der einzige Faktor, auf den Sie bei der Auswahl des Anbieters achten sollten. Wichtige Aspekte sind auch die Höhe der Kontoführungsgebühren oder die Mindesteinlage.

Die besten Konditionen mit dem Tagesgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE

Da sich die Konditionen beim Tagesgeld von Anbieter zu Anbieter stark unterscheiden, hat BÖRSE ONLINE einen Vergleichsrechner aufgesetzt. Ausgehend von Ihrem persönlichen Anlagebetrag und Ihrer gewünschten Anlagedauer, finden Sie einfach und unkompliziert die Bank, die für Sie die besten Konditionen bietet. Zusätzlich können Sie bei Bedarf noch nach dem Kriterium Einlagensicherung filtern.

Jetzt Konditionen vergleichen und die besten Zinsen sichern!

Lassen Sie sich die Zinsen aufs Tagesgeld nicht entgehen. Die BÖRSE-ONLINE-Redaktion empfiehlt, mindestens drei Monatsgehälter als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto zu sparen. Zusätzlich können Sie Geld, welches Sie in nächster Zeit investieren möchten, zwischenparken, und dabei eine attraktive zusätzliche Rendite einfahren. Worauf warten Sie noch? Finden Sie den besten Anbieter für Tagesgeldkonten.

Zum Vergleichsrechner