Die ING erhöht die Zinsen für das Tagesgeldkonto für Bestandskunden kräftig

Die ING hat die Zinsen für ihr Tagesgeldkonto ("Extrakonto") deutlich nach oben gehievt. Ab sofort zahlt die Direktbank den Bestandskunden 1,00 Prozent p.a., zuvor waren es nur 0,60 Prozent gewesen. Den Satz für Neukunden hatte die Bank erst vor kurzem auf 3,50 Prozent p.a. angehoben. Neukunden erhalten den Satz für sechs Monate, dabei beträgt die maximale Einlage 50000 Euro. Für Bestandskunden gibt es keine maximale Einlage, die Zinsen werden jährlich gut geschrieben. Hier geht es direkt zum Angebot der ING.



Die ING unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen und sichert so Einlagen bis zu einer Höhe von fünf Millionen Euro ab.

Auch interessant:

