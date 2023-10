Die ING hat einen Sparbrief mit einem Jahr Laufzeit im Angebot. Wie viele Zinsen es gibt

Von der ING (vormals "ING Diba") gibt es einen Sparbrief mit einem Jahr Laufzeit. Der Sparbrief bietet für diesen Zeitraum einen Zinssatz von 3,75 Prozent. Für die Laufzeiten zwei bis fünf Jahre gibt es ebenfalls einen Sparbrief, der sich mit jeweils 3,0 Prozent p.a. verzinst. Die Mindestanlage für den Sparbrief liegt bei 2500 Euro, maximal können 500.000 Euro angelegt werden. Ein Sparbrief ist einer Festgeld-Anlage sehr ähnlich.

Die ING unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen und sichert so Einlagen bis zu einer Höhe von fünf Millionen Euro ab.

