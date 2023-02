Sowohl die ING als auch die Consorsbank haben zuletzt ihre Zinsen für das Tagesgeld verdoppelt. Welches Angebot ist besser?



Bei der ING können Sparer über das "Extra-Konto" in Tagesgeld anlegen, bei der Consorsbank über das Tagesgeldkonto



Runde 1: Zinsen

Für das Extra-Konto bietet die ING Neukunden 2,00 Prozent für einen Zeitraum von vier Monaten, die Consorsbank bietet den Neukunden 2,10 Prozent für ein halbes Jahr (bei beiden ohne Berücksichtigung von Sonderkonditionen, etwa beim Anlegen eines Sparplans). Danach gibt es den Satz für Bestandskunden, der sich bei beiden Anbietern ab dem 8. März 2023 von derzeit noch 0,30 Prozent auf dann 0,60 Prozent erhöht.

Runde geht an Consorsbank





Runde 2: Zinseszins

Die Zinsgutschrift bei der ING erfolgt jährlich, bei der Consorsbank dagegen jedes Quartal. Damit bietet die Consorsbank einen besseren Zinseszins-Effekt.

Runde geht an Consorsbank

Runde 3: Beträge

Bei beiden Tagesgeldkonto liegt die Mindestanlage bei einem Euro, maximal können für den Neukunden-Zins bei der ING 50000 Euro angelegt werden, bei Consorsbank ist es eine Million Euro.

Runde geht an Consorsbank





Runde 4: Sicherheit

Die ING unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die Consorsbank der gesetzlichen französischen Einlagensicherung. In beiden Fällen werden pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gemäß der EU-Regularien abgesichert. Hinter beiden Einlagensicherungen steht der jeweilige Staat. Zwar werden sowohl Deutschland als auch Frankreich von den Ratingagenturen mit einer sehr hohen Bonität bewertet, das Rating von Deutschland ist allerdings das bestmögliche überhaupt uund liegt bei allen drei großen Ratingagenturen (S&P, Fitch, Moody´s) zwei Stufen über dem Rating Frankreichs. Beide Banken sind zudem freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichern so auch Einlagen, die über 100.000 Euro reichen, ab.

Runde geht an ING



Fazit: Beide Produkte haben in unterschiedlichen Bereichen Vorteile, allerdings ist die Consorsbank bei den Konditionen besser.



