Die ING bietet im Rahmen einer Sonderaktion jetzt 3,0 Prozent Zinsen für das Tagesgeld.



Die ING (vormals ING-Diba) bietet für ihr „Extra-Konto“ im Rahmen einer Sonderaktion einen Zinssatz von 3,0 Prozent für die Laufzeit von sechs Monaten. Das ist unter den Finanzinstituten mit Sitz in Deutschland der höchste Zins (Stand: 05.04.2023). Das Angebot gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Hier geht es direkt zum Tagesgeld der ING.



Allerdings müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Das Geld muss neu von einem Konto einer anderen Bank im Zeitraum vom 05.04. bis zum 25.04.2023 direkt auf das Extra-Konto überwiesen werden. „Diese Aktion gilt nicht für Extra-Konten, die in den letzten 4 Monaten eröffnet wurden oder die schon einen Bonuszins erhalten. Ebenfalls ausgeschlossen sind Zuzahlungen, die von einem Konto innerhalb der ING getätigt werden (zum Beispiel Girokonto, Extra-Konto oder Sparbrief). Dazu zählen auch Zuflüsse, die durch Wertpapierverkäufe aus einem ING-Depot entstehen (zum Beispiel Direkt-Depot, Komfort-Anlage oder Scalable-Depot)“ so die ING.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE-Tagesgeldvergleich



Es müssen mindestens 100 Euro eingezahlt werden, maximal sind 50000 Euro möglich, die Zinsen werden dann zum Jahresende gutgeschrieben. Nach den sechs Monaten gilt der Satz für Bestandskunden (aktuell 0,60 Prozent). Die ING unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen und sichert so Einlagen bis zu eier Höhe von fünf Millionen Euro ab.

Fazit: Insgesamt bietet das Angebot im derzeitigen Umfeld für das Tagesgeld einen sehr hohen Zins, zudem sind die Einlagen sicher. Aber Kunden sollten sich auch bewusst sein, dass der Zins nach sechs Monaten sehr deutlich abfälllt und damit dann nicht mehr zu den Top-Konditionen gehört. Zudem gibt es wegen der jährlichen Zinsgutschrift keinen großen Zinseszins-Effekt. Wer etwa 10000 Euro auf das Extra-Konto einzahlt, bekommt dann für die sechs Monate 150 Euro an Zinsen gezahlt.



