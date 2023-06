Die ING holt zum wiederholten Mal in diesem Jahr den Zinshammer raus und bietet ab Dienstag 3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Doch das Angebot hat einen Haken…

Als Onlinebank hat die ING schon vor Jahren den deutschen Markt erobert und auch im Zinsrennen steht sie vielen anderen Geldhäusern in Nichts nach. Nun gibt es auch ein neues Angebot für Tagesgeldzinsen.

ING zieht Zinsen für Tagesgeld auf 3,5 Prozent

So kündigte Privatkundenchef Daniel Llano am Montag an, dass es ab dem Dienstag, den 27. Juni, ein neues Angebot für das ING Tagesgeld geben soll.

So erhalten Kunden hier für sechs Monate 3,5 Prozent an Zinsen, was genauso hoch ist wie der aktuelle Einlagenzinssatz bei der EZB. Damit manövriert die ING auch viele digitale Konkurrenten aus.

Zum Angebot der ING geht es hier. (Wichtig: Der neue Zinssatz gilt erst ab dem 27. Juni.)

Das müssen Sparer wissen

Allerdings hat das Angebot der niederländischen Bank, die auch einen Sitz in Deutschland hat, einen Haken. Es gilt nämlich nur für Neukunden, während Bestandskunden leer ausgehen.

Diese Praktik der Lockangebote ist bei vielen Banken inzwischen an der Tagesordnung, was aber gerade für flexible Kunden immer wieder gute Angebote verspricht.

Was taugt das Angebot der ING für das Tagesgeld?

Dazu zählt auch das Angebot der ING, das für Neukunden eines der aktuell höchsten überhaupt bei einer Onlinebank ist, nur die Suresse Bank zahlt mit 3,70 Prozent noch mehr (Stand: 26.2.23). Wer allerdings als Bestandskunde keinen Zugriff auf die neuen Konditionen der ING hat, der kann sich im Börse Online Tagesgeldvergleich über alle aktuellen Angebote informieren.

Lesen Sie auch:

Nicht nur Tagesgeld – Das braucht es sonst noch für Ihr Geld, um sich vor der Inflation zu schützen und Scalable Capital mit Zinshammer: Viel mehr Zinsen auf dem Tagesgeld als bei vielen Banken