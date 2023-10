Wann immer Chefs Aktien des eigenen Unternehmens verkaufen, wird die Börse hellhörig. Grund: Sie haben einen guten Einblick, wie sich die Geschäfte entwickeln.

Apple-CEO Tim Cook hat ein großes Aktienpaket des kalifornischen Technologiegiganten veräußert: Wie aus einem Formblatt bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, verkaufte Cook 511.000 Anteilscheine im Wert von rund 87,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht dem größten Verkauf von Cook seit zwei Jahren. Und damit steht er nicht allein: Auch die beiden AppleTop-Managerinnen Deirdre O’Brien und Katherine Adams haben verkauft – jeweils in einem Volumen von 11 Millionen US-Dollar.

Allerdings weisen die Verkäufe nun nicht unbedingt darauf hin, dass die Chefetage künftig eine schlechte Entwicklung der Apple-Aktie befürchtet. Bei Führungskräften ist es nicht unüblich, ein Teil des Gehalts mit eigenen Aktien zu bezahlen, die dann immer wieder mal von den Managern zu Geld gemacht werden.

Auf den Kurs der Apple-Aktie haben sich die Insider-Verkäufe bisher nicht wirklich ausgewirkt. Wie die Perspektiven der Aktie laut den Analysten sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Seit 25 Jahren lesen Sie in €uro am Sonntag, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Neu: Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse. Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im Jubiläums-Abo. Sie erhalten 8 Ausgaben für 25 Euro.

Jetzt einsteigen

€uro am Sonntag – Deutschlands Finanz-Wochenzeitung seit 1998. Pünktlich zum Wochenende fasst €uro am Sonntag alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse zusammen, bewertet sie und gibt einen Ausblick auf die kommende Woche in Form von ausführlichen Hintergrundartikeln und exklusiven Berichten.

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick und testen Sie noch heute €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis.

Schauen Sie auch auf der brandneuen Webseite von €uro am Sonntag vorbei: www.eurams.de.