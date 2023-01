Das Medtech-Unternehmen ist kürzlich an der Wall Street gestartet. Unternehmen mit stabilen Geschäften sind dort derzeit begehrt

Es war ein gelungener Auftakt — und zugleich der erste große Börsengang des Jahres in den USA: Am 4. Januar kamen die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq aufs Parkett und legten in einem schwankungsintensiven Umfeld gleich zu. Der Hersteller von komplexen Medizintechnikgeräten wie Magnetresonanztomografen (MRT) erlöst knapp ein Viertel des Umsatzes von General Electric (GE) und ist die zweitprofitabelste Sparte im Verbund des Konzerns aus Boston. Knapp ein Fünftel der Anteile der Tochter will GE vorerst behalten. Die übrigen Aktien wurden, wie bei Abspaltungen (Spin-offs) üblich, in die Depots der GE-Aktionäre eingebucht.

Chef Peter Arduini gibt das Umsatzpotenzial des Gesamtmarktes für 2021 mit 84 Milliarden Dollar an. 2025 sollen es rund 100 Milliarden Dollar sein. Der Markt wird von wenigen großen Unternehmen mit langfristigen Kundenverträgen und hohen Mittelzuflüssen aus ihrem Geschäft dominiert.

Das Börsendebüt zeigt auch: Firmen mit hohen Cashflows und von konjunkturellen Schwankungen unabhängigen Geschäftsmodellen bleiben im Umfeld möglicher Rezessionen in den USA und in Europa bei Investoren gefragt.

