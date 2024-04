Beginnen Sie bereits heute damit, den finanziellen Grundstein für Ihre Kinder und Enkel zu legen. Mit dem richtigen Anlageinstrument ermöglichen Sie es ihnen später, das Geld für wichtige Lebensereignisse wie den Führerschein, die Ausbildung oder den Kauf eines Eigenheims zu nutzen.

Je früher Sie mit der Geldanlage für Ihre Kinder beginnen, desto mehr Zeit haben Zinsen und Dividenden, um zu wachsen. Doch welche Anlageform ist die beste?

Während Sparkonten oft nur minimale Zinsen bieten, können Investitionen in einen ETF-Sparplan langfristig hohe Renditen erzielen. Einige Broker bieten spezielle Kinder-Depots an, die auf den Namen des Kindes laufen können. Dadurch beziehen sich dann auch die Sparerpausch- und Grundfreibeträge auf das Kind, was die Steuerlast der Eltern mindert und die Investitionssumme erhöht. Ein weiterer Vorteil: Auch andere Personen, wie Großeltern oder Paten, können bevollmächtigt werden und Geldgeschenke direkt auf das Depot einzahlen.

Das ideale Depot für Ihre Kinder: Jetzt eröffnen

Wir haben den Vergleich gemacht und unter 20 Anbietern die besten Broker ausgewählt. Dabei hat BÖRSE ONLINE die 3 Punkte Kosten für das Depot, Anzahl und Auswahl der sparplanfähigen ETFs und Service der Depotbank ganz genau unter die Lupe genommen. Welche Kinder-Depots am besten abgeschnitten haben, erfahren Sie im Kinder-Depot-Vergleich von BÖRSE ONLINE.

