Träumen Sie davon, so erfolgreich zu sein wie Warren Buffett, Bill Gates & Co? Mit dem neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE werden Sie Teil des exklusiven Clubs der Superreichen und können ganz einfach und genauso erfolgreich investieren wie die Börsenlegenden.

Sie haben es geschafft: Star-Investoren wie Warren Buffett und Bill Gates zählen zu den erfolgreichsten und wohlhabendsten Menschen der Welt. Mit ihren Unternehmen haben sie ganze Imperien geschaffen und etwas erreicht, das nur wenigen Menschen möglich ist. Der Kult um die Börsengurus ist groß und das hat auch seine Gründe. Denn man kann so einiges von ihnen lernen.

Was sie alle vereint: Trotz ihres enormen Erfolgs setzen sie konsequent auf lebenslanges Lernen und investieren viel Zeit in gezielte Weiterbildung. So soll Bill Gates laut Business Insider etwa 50 Bücher pro Jahr lesen, während Warren Buffett täglich fünf bis sechs Stunden damit verbringt, Zeitungen sowie Geschäftsberichte zu lesen. Kürzlich gewährte der bescheidene Multimilliardär Buffett auf der Hauptversammlung seiner Firma Berkshire Hathaway Einblicke in seine Anlagestrategie und gab kluge Ratschläge an die Aktionäre weiter: „Die wichtigsten Lektionen beim Investieren lauten: Kaufe eine Aktie so sorgfältig, als würdest du das ganze Unternehmen kaufen, und sehe den Markt als deinen Diener.“

Investieren wie die Superreichen

Laut dem renommierten Wirtschaftsmagazin „Forbes“ haben 66 Prozent aller Milliardäre ihr Vermögen aus eigener Kraft aufgebaut. Wenn also jemand weiß, wie man sein Geld vermehrt, dann sind es die Superreichen. Oftmals schlagen sie sogar den Markt. Ob nun mit dem Aktiengespür von Warren Buffett oder dem Innovationsgeist von Bill Gates: Ein Erfolgsrezept um Milliardär zu werden gibt es nicht. Doch das ist auch nicht nötig, denn mit dem Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE können Anleger jetzt an der Erfolgsgeschichte der Finanzelite teilhaben.

Der Index vereint die Top-5-Positionen aus den Portfolios der Börsenlegenden Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman und Ken Fisher. So setzen Sie ganz automatisch auf die Aktien der Superreichen. Alle drei Monate werden die Portfolios der Profis auf ihre Top-Positionen geprüft und im Index angepasst. Dabei sind Überschneidungen von Aktien möglich, die dann gegebenenfalls doppelt gewichtet werden – so vereint der Index aktuell 17 Aktien, darunter Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Apple und Alphabet, aber auch Finanzunternehmen wie American Express oder die Bank of America. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – Sie finden passend zu Ihrer Risikobereitschaft, die von unseren Experten empfohlenen Anlageprodukte auf den Index (WKN: DA0AC5).

Zum Best of Billionaires Index