Die 7 Aktien Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Tesla und Apple gelten als die Magnificent Seven der Börse und haben durch ihre Outperformance in den vergangenen Monaten den Markt getragen. Doch Anleger fragen sich immer häufiger: Wie lange kann das noch gut gehen?

Zuletzt haben die Technologieaktien ordentlich an Wert verloren. Zudem gibt es aktuell immer mehr Warnsignale. Kommt deshalb bald das Ende dieser glorreichen 7 der Börse oder geht die Rally noch viel weiter? Ein erstes Warnsignal wird mit Blick auf die Gewichtung im MSCI World deutlich. Denn im Weltindex haben die Magnificent Seven und die USA damit im Allgemeinen inzwischen mehr Raum eingenommen als die Topaktien in Zeiten großer Bewertungsblasen wie 2001 oder während der 60er-Jahre.

Tatsächlich sind es gar nicht mehr die Magnificent Seven, die den Markt treiben, sondern eher die Fantastischen Vier. Denn Nvidia, Meta, Amazon und Microsoft konnten die Rally zuletzt aufrechterhalten, alle anderen Titel sind deutlich im Wert gefallen. Diese steigende Konzentration spricht allerdings dafür, dass das Gleichgewicht nicht ewig aufrechterhalten werden kann. Zudem ist besonders in der Korrektur der vergangenen Wochen deutlich geworden: Unverwundbar sind die Highflyer definitiv nicht. Dementsprechend ist ein Ende der Outperformance der Magnificent Seven für viele Experten nur eine Frage der Zeit.

Ob das Ende naht oder die Rally weitergeht, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Kompletter Einbruch - Meta stürzt ab

Infolge der am Mittwoch gemeldeten Quartalszahlen ist die Aktie von Meta um 15 Prozent eingebrochen. Was steckt hinter dem starken Abverkauf beim Techkonzern? (S.6)

Minen: Mega-Deal voraus

Im Rohstoffsektor bahnt sich eine der größten Fusionen in diesem Jahr an. BHP Group will Anglo American übernehmen und legt einen zweistelligen Milliardenbetrag auf den Tisch (S.8)

Handtaschen rufen Behörde auf den Plan

US-Kartellwächter wollen die Übernahme des Modekonzerns Capri Holdings durch Tapestry verhindern (S.12)

Auf Wachstumskurs

Europas Softwaregigant schreibt wegen hoher Kosten im ersten Quartal rote Zahlen. Doch das Cloud-Geschäft läuft (S.14)

Sonnige Perspektive

Die TUI-Aktie ist wieder an der Börse in Frankfurt notiert. Wer von den Perspektiven des Reisegiganten profitieren und hohe Zinsen von rund zehn Prozent pro Jahr kassieren will, setzt auf eine TUI-Aktienanleihe (S.26)

Neue Steuerfalle bei Immobilien

Wer als Berufstätiger am auswärtigen Arbeitsort eine Wohnung hat, kann monatlich Ausgaben bis 1.000 Euro absetzen. Für die in Metropolen fällige Zweitwohnsteuer gibt es aber keinen Bonus. Welche Kosten extra absetzbar sind (S.32)

Euro am Sonntag: Ihre Finanz-Wochenzeitung seit 1998

Zum 25-jährigen Jubiläum liefert €uro am Sonntag zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag immer samstags ab 18 Uhr ein Update an alle Digitalabonnenten mit den jüngsten News sowie den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Jetzt Jubiläumsangebot sichern: Sie erhalten 8 Ausgaben zum Vorteilspreis von 25 Euro.

Bis zu 40 % sparen