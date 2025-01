Nach einer langen Phase des Siechtums springt Carl Zeiss Meditec nach oben. Viel hängt von China ab



Mehr als fünf Prozent Kursplus verbuchte der MDAX-Titel am Donnerstagvormittag und erklomm zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Mitte Dezember – nachdem die Aktie im vergangenen Jahr jedoch insgesamt knapp die Hälfte ihres Werts eingebüßt hatte. Zu dem Kurssprung dürfte vor allem eine Kaufempfehlung beigetragen haben. Das Analysehaus Equita traut dem Wert einen Anstieg auf 60 Euro zu und stufte ihn auf „Kaufen“ hoch. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Potenzial von rund 15 Prozent.



Skeptischer sind dagegen die Experten von Deutsche Bank Research: Erst Mitte dieser Woche hatte Analyst Falko Friedrichs das Kursziel von 66 auf 55 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet unverändert „Halten“. Demnach geht man bei dem Analysehaus davon aus, dass der Spezialist für ophthalmologische Geräte und Mikrochirurgie am 12. Februar schwache Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorlegen wird. Das Unternehmen selbst hatte sich bei der Vorlage der schwachen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr im Dezember wenig optimistisch gezeigt. „Für 2024/25 werden die Rahmenbedingungen voraussichtlich nicht einfacher – insbesondere die derzeit zu beobachtende Schwäche im chinesischen Markt veranlasst uns zu einem vorsichtigen Ausblick“, so Vorstandschef Markus Weber damals. Man strebe ein moderates Umsatzplus sowie eine stabile bis leicht positive Ergebnisentwicklung an.



Was die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft mit den Aussichten für Carl Zeiss Meditec zu tun hat, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende für Digitalabonnenten.



