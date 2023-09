Börsen-Legende Warren Buffett, auch bekannt als das Orakel von Omaha, ist für seinen Value-Investment-Ansatz bekannt. Seine Investmententscheidungen der vergangenen Jahrzehnte waren meist von Erfolg gekrönt. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat er so ein beachtliches Vermögen aufgebaut.

Seit gut einem halben Jahrhundert stellt Buffett nun schon sein Können an der Börse unter Beweis. Als erfolgreichster Vertreter der Value-Strategie setzt er auf Unternehmen mit starken Marktpositionen und soliden Bilanzen. Er ist nicht auf der Jagd nach den schnellen Gewinnen, sondern setzt mit langfristigen Investments auf den Zinsenzinseffekt. Laut Buffett ist „eine Aktie, die es nicht wert ist, zehn Jahre lang gehalten zu werden, auch nicht wert, dass man sie fünf Minuten hält.“

Diese Idee verfolgt auch die Redaktion von BÖRSE ONLINE mit dem Aktien für die Ewigkeit Index: Der Index vereint 30 Unternehmen, die aufgrund ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich sein werden. Ganz vorn mit dabei ist weiterhin Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.

30 Aktien für die Ewigkeit

Um in den Index aufgenommen zu werden, mussten die Unternehmen ein krisensicheres Geschäftsmodell sowie eine positive 5-Jahres- und 10-Jahres-Performance vorweisen. Diese Eigenschaft erfüllen nur wenige Kandidaten. Starke Marken, die es in den Index geschafft haben, werden sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach auch langfristig als Kurstreiber an den Weltbörsen erweisen. Einen Schwerpunkt im Aktienkorb bilden Unternehmen aus dem Technologiesektor, wie Alphabet, Apple oder Microsoft. Aber auch der größte Kosmetikhersteller der Welt L’Oréal und die Luxusriesen LVMH und Mercedes-Benz sind im Index vertreten.

Mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index setzen Sie jetzt branchenübergreifend auf die Langzeitfavoriten der BÖRSE ONLINE-Redaktion. Investieren ist denkbar einfach: Mit dem Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABN nehmen Sie nahezu eins zu eins am Kursverlauf teil. Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebelzertifikaten zur Verfügung.

