Besondere Situationen brauchen besondere Hefte — denn selten war die Situation an den Märkten so unübersichtlich wie heute. Da ist einerseits die fundamentale Seite: Gut ist, dass die Zentralbanken einen versöhnlicheren Ton angeschlagen haben und die Renditen an den Anleihemärkten langsam wieder sinken. Auf die Stimmung drückt jedoch die Frage, ob ein „Soft Landing“ gelingen wird oder ob die Wirtschaft insbesondere in den USA in eine Rezession abrutscht. Auf der charttechnischen Seite sieht es ähnlich aus: Sowohl der DAX als auch die Wall Street stehen vor entscheidenden charttechnischen Widerstandsmarken. Es ist wichtig, dass die Indizes diese durchbrechen, damit der Jahresendrally nichts mehr im Wege steht. Bleibt noch die Frage nach der Saisonalität — und zumindest die lässt sich eindeutig beantworten: November und Dezember sind gewöhnlich gute Börsenmonate. Und im kommenden Jahr steht die US-Wahl bevor. Die Historie sagt: In Wahljahren legte der Dow Jones im Durchschnitt um 7,1 Prozent zu.

Was kann man jetzt kaufen?

In der neuen BÖRSE ONLINE finden Sie daher zunächst einmal eine ausführliche Analyse der wichtigsten Märkte mit allen Argumenten für Ihre Einordnung. Auch wie sich das „Smart Money“, die großen Player an den Börsen, positioniert, haben wir für Sie dokumentiert. Die Redaktion hat sich daraufhin überlegt, welche Assets auch in Phasen unsicherer Märkte überdurchschnittliche Chancen bieten. Entweder weil sie besonders günstig sind. Oder weil sie qualitative Überflieger sind. Oder aufgrund ihrer Innovationskraft vergleichsweise unabhängig vom Markt laufen. Oder einfach von einem Nachfrageüberhang profitieren — wie zum Beispiel Öl.



Mit unserer Derivate-Empfehlung sacken Sie auch im Seitwärtstrend ordentliche Renditen ein, und der Fonds der Woche sorgt für Sicherheit. Lesen Sie das besondere Heft, die besonderen Empfehlungen und richten Sie Ihr Depot auf Gewinne aus. Denn egal wie der Markt läuft: Diese Assets sind chancenreich.

Prognose angehoben

Bei diesem Unternehmen laufen die Geschäfte gut. Am Aktienkurs ist dies bislang noch nicht abzulesen. Das könnte sich bald ändern. (S.44)

Neue Hoffnung

Der Kurs der Aktie notiert deutlich unter alten Höchstkursen. Die zuvor überzogenen Bewertungen sind jetzt wieder stimmig. Mutige Anleger können eine kleinere Position wagen. (S.46)

Besser schnell volltanken

Die Angebotslage des Vorprodukts von Diesel, Benzin und Heizöl ist angespannt. Nach dem steilen Anstieg konsolidiert der Preis auf hohem Niveau. Ein erneuter Ausbruch nach oben ist noch möglich. (S.50)

Explosives Gemisch

Neue Hoffnungen auf die Genehmigung von Bitcoin-ETFs haben den Kurs zu Wochenbeginn stimuliert. Eine Zulassung wäre der Startschuss für eine neue Mega-Hausse. (S.58)

Glänzendes Angebot

In Zeiten von Krieg und Inflation entdecken Anleger das Edelmetall Gold wieder als Wertspeicher. Unser Test zeigt bei welchen Händlern Sie am sichersten und günstigsten kaufen. (S.106)

