Der Bund verkauft Unternehmensbeteiligungen, um die Bahn zu sanieren. Für Aktionäre ist das eine einmalige Chance



Der Bund hat sich von Anteilen am DAX-Konzern Deutsche Post im Wert von zwei Milliarden Euro getrennt, um Geld locker zu machen für die Sanierung der Bahn. Es ist der Auftakt einer spektakulären Privatisierungsaktion, die bis zum Jahresende rund vier Milliarden Euro in die Staatskassen spülen soll. An der Börse sorgte die Platzierung von 50 Millionen Post-Aktien über Nacht für Aufsehen. Langfristig dürften Aktien, aus denen sich der Staat zurückzieht, deutlich profitieren – auch wenn gleichzeitig Kritik laut wird, der Staat verscherble sein Tafelsilber.



Doch vor allem bei den börsennotierten Beteiligungen des Bundes könnte ein Staatsausstieg den Unternehmen neue Spielräume eröffnen und die Profitabilität steigern, Das erhöht die Attraktivität auch für die Aktionäre.



Nicht alle der potenziellen DAX-Beteiligungen des Bundes eignen sich allerdings für eine rasche Privatisierung, wie eine Analyse von €uro am Sonntag zeigt. Dazu zählen die Commerzbank, der Flugzeugbauer Airbus und die Rüstungsfirma Hensoldt. Doch nach Einschätzung des ZEW-Experten Friedrich Heinemann, der sich als Wirtschaftswissenschaftler intensiv mit den Privatisierungen des Bundes auseinandergesetzt hat, gibt es keinen vernünftigen Grund für den Bund, beispielsweise an der Post noch Anteile zu halten.



Warum der Ausstieg des Bundes sowohl Unternehmen als auch Aktionären eine einmalige Chance bietet, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zinssenkungsfantasie ade

Nach wie vor bewegen sich die Verbraucherpreise in den USA auf hohem Niveau. Dass die Notenbank im März die Leitzinsen senkt, ist daher sehr unwahrscheinlich (S.9)



Im Schatten von Big 7

Welche Unternehmen korrelieren besonders stark mit den Big 7? Und welche kaum? Eine Untersuchung klärt auf (S.10)



Schlechteste Aktie im Nasdaq 100

Überflieger unter Druck: Seit Jahresbeginn ist der Kurs von Tesla massiv unter Druck geraten – und das sind noch längst nicht alle Probleme (S.12)



Die Welt lechzt nach Flüssiggas

Die Nachfrage ist hoch, die Kapazitäten steigen. Bis 2030 könnten 300 Millionen Tonnen mehr LNG geliefert werden. Davon profitieren vor allem US-Firmen, auch wenn die Regierung den Bau neuer Anlagen erst mal gestoppt hat (S.16)



Das Spiel ums große Geld

Der Markt für Computer- und Videospiele wird dank starker Wachstumsraten zum Spielfeld für Konzerne wie Disney und Microsoft. Bei welchen Mitspielern sich Gewinnchancen bieten (S.42)

