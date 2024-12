Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Preis-Leistungs-Angebot Ihres Onlinebrokers?

Diese Frage steht nun schon zum 26. Mal im Mittelpunkt unserer großen Leserwahl zum „Onlinebroker des Jahres“, die damit die wohl am längsten laufenden Brokerumfrage des Landes ist. Am allerbesten kann diese Frage natürlich nur die härteste Jury überhaupt beantworten, nämlich Sie – die Kundinnen und Kunden der Anbieter. Wir rufen Sie daher auch dieses Jahr wieder auf, Ihren Hauptbroker nach Leistungen und Gebühren zu bewerten.

Ihre Bewertung können Sie noch bis zum 19. Januar 2025 abgeben – und mit etwas Glück einen unserer attraktiven Preise im Gesamtwert von 3.100 Euro gewinnen.

Der Hauptgewinn ist ein Jahresabo des Börsenbriefs „Kirchhoff Sytem“ im Wert von 1.000 Euro. Golo T. Kirchhof setzt in seinem gleichnamigen Börsenbrief vor allem auf eines: Fakten! Durch eine Kombination aus Technischer und fundamentaler Analyse (unter Einbezug der Commitment-ofTraders-Reports) wählt er die aussichtsreichsten Aktien für diesen Börsenbrief aus und informiert seine Leser über relevante Ein- und Ausstiegssignale sowie die wichtigsten News zu den Titeln auf seiner Watchlist. Kommuniziert wird dabei in Echtzeit – über die BÖRSE ONLINE-App. Somit sind Leser live dabei, wenn gehandelt wird oder sich etwas bewegt. Der Erfolg gibt Kirchhoff recht: Seit März 2024 wurden im Kirchhoff-System 58 Trades abgeschlossen, 51 Positionen verzeichneten ein Plus

Der zweite Preis sind 3 digitale Jahresabos von BÖRSE ONLINE im Wert von je 280 Euro. In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Der dritte Preis sind 6 digitale Jahresabos von €uro am Sonntag im Wert von je 219,99 Euro. Mit Deutschlands Finanz-Wochenzeitung behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: Lesen Sie jeden Donnerstag umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

