Trotz Bullenmarkt seit Jahresanfang: Es gibt sie – Aktien mit tiefer Bewertung und hohen Chancen. Bei diesen Aktien steigen Anleger jetzt günstig ein

Schnäppchenjäger haben es bei den Höchstständen an den Aktienmärkten nicht leicht, denn billig zu haben sind viele Papiere derzeit nicht. Doch bei genauerem Hinsehen finden sich jenseits der gehypten Boombranchen Unternehmen, die von Megatrends profitieren und bisher noch nicht in den Fokus der Anleger gerückt sind.

Wussten Sie, dass sich durch die KI-Anwendungen der Stromverbrauch von Datenzentren in den USA bis zum Ende des Jahrzehnts verdreifacht? Man muss keine hellseherischen Fähigkeiten mitbringen, um zu erahnen, dass Stromversorger daran klotzig verdienen.

Oder dass Maschinenbauer nach der Leitmesse Drupa (Druck und Papier) traditionell um 50 bis 100 Prozent steigen? Gewöhnlich gibt es vor der Messe einen Stau im Auftragsbuch der Hersteller und neue Deals auf der Messe geben Rückenwind. Die wichtigste Branchenmesse der Welt findet alle vier Jahre statt, diesmal vom 28. Mai bis zum 7. Juni in Düsseldorf.



Wenig beachtet ist auch der Sektor Rohstoffe. Weil in den vergangenen 15 Jahren zu wenig in die Exploration investiert wurde, steigen die Preise. Und das wird auch weitergehen. Denn die Kapazitäten fehlen auf Jahre hinaus und können nicht von heute auf morgen aufgebaut werden. Kupfer, Nickel und Silber verteuerten sich in diesem Jahr bereits um 25 bis 30 Prozent — ein Superzyklus, der noch Jahre anhalten wird. Rohstoffaktien werden dann die großen Gewinner sein.



Spannend ist auch die Entwicklung in Japan. Hier will niemand Geringeres als die japanische Börsenaufsicht höhere Kurse. Unternehmen, deren Börsenwert niedriger als der Buchwert liegt, müssen Konzepte erarbeiten, wie sie den Kursabstand wettmachen wollen. Das lockt bereits Aktivisten wie den Hedgefonds Elliott auf den Plan, die jetzt einsteigen und ihrerseits die Kurse treiben.



Und dann sind da noch die zyklischen Aktien. Weil die Wirtschaft in Wellen läuft, kommen sie immer mal wieder unter Druck. Doch einige spannende Zyklen kehren sich gerade um. Die Aktien haben gute Chancen, ihre vormaligen Höchstkurse wieder zu erreichen.

Last but not least gibt es noch spannende Chartchancen und günstige Werte, die jetzt gerade ein Momentum aufbauen, an dem Anleger mitverdienen können.

Alles in allem haben wir für Sie 25 Aktien und sieben historische Kurschancen herausgepickt, die Sie jetzt in der neuen Ausgabe der BÖRSE ONLINE in unserer Titelstory finden.



Weitere Themen im Heft:

Verführerische Renditen

Diese Parfümeriekette ist seit rund zwei Monaten zurück auf dem Parkett. Vieles spricht dafür, dass die Aktie unterbewertet ist. (S.28)



Die Aktie hat Verdopplerpotenzial

Mit Zu- und Verkäufen optimiert dieser Maschinen- und Anlagenbauer sein Portfolio und hat so auch klar die Trendwende bei Umsatz und Gewinn eingeleitet – eine äußerst attraktive Anlage. (S.30)



Mehr Zeit, mehr Geld, höhere Kurse

Weil die Bundesnetzagentur die Mobilfunklizenzen nicht versteigert, spart sich dieses Unternehmen das Geld für die Auktion und kann dieses in den eigenen Netzausbau investieren oder künftig mehr Geld ausschütten. (S.32)



Zurück Richtung Allzeithoch

Dieser Maschinenbauer aus den USA hat in seinem Marktsegment der Chip-Ionisierung einen Anteil von 40 Prozent. Nach kräftigen Verlusten seit Mitte 2023 hat die Aktie nun 50 Prozent Kurspotenzial. (S.40)



Gewinn-Automaten

Bei neun von zehn deutschen Mittelständlern mangelt es an Personal. Der Engpass lässt sich vor allem durch eine stärkere Automatisierung bewältigen. Unternehmen aus diesem Bereich bewegen sich in einem Zukunftsmarkt. (S.44)

