Ungewöhnliche Märkte erfordern ungewöhnliche Investments. BÖRSE ONLINE stellt Strategien für unterschiedliche Anlegertypen vor, um sicher durch die turbulente Börsenphase zu kommen.

Die entscheidende Frage, die Sie sich als Privatanleger heute stellen müssen, lautet: Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Und genau dieses Risiko gilt es im zweiten Schritt über die Cashquote zu steuern, empfiehlt BÖRSE ONLINE. Wichtig: Dies ist eine hochgradig individuelle Entscheidung. Ja, es gab in der Vergangenheit noch nie eine Krise, von der sich die Kurse nicht wieder erholt haben. Doch das heißt nicht, dass eine Aktienquote von 100 Prozent für Sie passend ist. Es geht um den eigenen Horizont, um private Finanzen und um die Frage, womit Sie sich derzeit am wohlsten fühlen.

Wir haben für alle, die auf der Suche nach einer simplen, bewährten und kostengünstigen Asset-Allokation sind, das „Allwetter“-Depot von Ray Dalio mit nur sechs ETFs nachgebaut, welches seinen Namen verdient und Sie durch jede Krise bringt.

Auch Stockpicker und Zinsjäger werden auf den kommenden Seiten fündig. Wir haben in unserer Datenbank Unternehmen ausfindig gemacht, die mehr Cash ausweisen, als sie an der Börse wert sind.

Außerdem: Welche Aktien von Großkonzernen Sie jetzt ohne Probleme kaufen können, um sie anschließend auf Dauer liegen zu lassen.

Plus: Die Cashquote als Risikosteuerung macht Sinn — wenn man das richtige Cash hat. Wieso eine Diversifizierung in andere Währungen empfehlenswert ist und wie Sie das am besten bewerkstelligen.

Alles Wichtige dazu, lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

Der Boden ist erreicht

Diese Aktie notiert auf einem Fünfjahrestief. Auf diesem niedrigen Niveau können die anstehenden Zahlen eigentlich nur überraschen (S.24)

Chance auf Erholung

Gewinnwarnung, fehlende Prognose und der Aufsichtsratschef verkauft Aktien. Der Aktienkurs dieses Akkuherstellers fiel tief. Warum es dennoch positive Signale gibt (S.26)

Eine Handvoll Plus

Der DAX hat seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent verloren. Fünf Mitglieder notieren gegen den Trend im Plus. Wie viel Potenzial diese noch haben (S.28)

Viel zu großer Abschlag

Mit erstklassigen Zukäufen hat die Beteiligungsgesellschaft den Grundstein für ein starkes Wachstum gelegt. Nun bietet sich Anlegern hier eine vielversprechende Einstiegschance (S.38)

Diese Aktie spaltet

Tesla. Keine Aktie spaltet die Gemüter der Anleger so sehr – auch die unserer Redakteure. Zwei Streithähne haben das Thema versehentlich in der Redaktionskonferenz angeschnitten – und eine riesige Diskussion entfacht. Jennifer Senninger und Sinan Krieger über Teslas Stellung im E-Mobilitäts-Markt, die Bewertung und Elon Musk (S.38)

