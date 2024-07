Die Aktie von Friedrich Vorwerk legte im vergangenen Jahr 60 Prozent zu. Operativ brummt das Geschäft. Der Wert hat noch viel Luft nach oben.

Beim Experten für Energieinfrastruktur, Friedrich Vorwerk, sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Jüngst erteilte Terranets, ein Transportnetzbetreiber für Gas, den Niedersachsen einen neuen millionenschweren Großauftrag. Durch die neuen Projekte mit einem Auftragsvolumen von rund 65 Millionen Euro summiert sich der gesamte Orderbestand inzwischen auf gut 1,3 Milliarden Euro und deckt damit zu größten Teilen die von Analysten bis 2026 erwarteten Umsätze ab.

Beim neuesten Projekt geht es um die Realisierung einer zusätzlichen Strecke von 43 Kilometern an der Süddeutschen Erdgasleitung, die mit einer Gesamtlänge von 250 Kilometern von Lampertheim in Hessen bis nach Bissingen in Bayern eines der größten Leitungsbauvorhaben Deutschlands bildet. Kurz zuvor hatte die Gesellschaft bereits ein erstes 24 Kilometer langes Projekt an dieser Gaspipeline gewonnen, dessen Bau im ersten Quartal 2024 begonnen wurde und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Friedrich Vorwerk hatte sich zudem vor Kurzen einen Großauftrag im deutlich dreistelligen Millionenbereich für die Offshore-Netzanbindungsprojekte BalWin3 und LanWin4 gesichert. Die Auftragsflut dürfte damit noch nicht längst nicht beendet sein.

Kommt bald der nächste Millionendeal?

Am Markt wird aktuell spekuliert, dass der Hidden Champion schon bald den nächsten Millionendeal eintüten könnte. Laut Gerüchten will die Bundesregierung den Ausbau der Stromnetze beschleunigen. Das größte Manko könnte hierbei sein, dass Friedrich Vorwerk einen großen Personalbedarf an geeigneten Fachkräften benötigt, um die Auftragsflut am Ende auch fristgerecht umsetzen zu können. Gelingt dem Energiedienstleister dieser Spagat, hat die Aktie noch deutlich Aufholpotenzial. Lars Winter traut dem Titel bis Jahresende Kursgewinne bis 25 Euro zu und rät in seinem Börsendienst Lars Winter Report zum Kauf des aussichtsreichen Small Caps.

