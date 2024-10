Die Zinsen sinken immer weiter und das ist ein großes Problem für Sparer. Aber mit diesen exzellenten Festgeld-Angeboten lassen sich die aktuellen Zinsniveaus jetzt noch langfristig einfrieren. Das sind momentan die besten Angebote am Markt.

Die Zinsen in der Eurozone, in den USA und in China sinken. Eine Entwicklung, die auch Sparer zuletzt bei den Angeboten für Festgelder bemerkt haben, denn hier ist die Verzinsung massiv eingebrochen.

Doch einige wenige Banken bieten jetzt noch attraktive Konditionen, sodass kluge Sparer die Chance haben, sich hohe Zinsen langfristig einzufrieren.

Das sind die letzten Banken mit hohen Festgeld-Zinsen

Besonders interessant sind dabei jetzt diese drei Angebote aus dem BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich:

Deutsche Bank (Zinsen für das Festgeld mit einer Laufzeit von 12 Monaten: 3,0 Prozent)

So bietet die Deutsche Bank aktuell Neukunden ein Festgeld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, das eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufweist. Die Mindesteinlage liegt dabei bei 2.500 Euro. Alle Einlagen sind dabei von der Deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt.

Hier geht es zum Angebot der Deutschen Bank

TF Bank (Zinsen für das Festgeld mit einer Laufzeit von 12 Monaten: 3,2 Prozent)

Noch höhere Zinsen gibt es unter dem Dach der schwedischen Einlagensicherung bei der TF Bank. Diese bietet Sparern 3,2 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot der TF Bank

CA Consumer Finance (Zinsen für das Festgeld mit einer Laufzeit von 12 Monaten: 3,4 Prozent)

Doch die höchsten Zinsen beim Festgeld gibt es für Sparer aktuell bei der CA Consumer Finance. Diese bietet ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro 3,4 Prozent Zinsen. Alle Gelder sind dabei von der französischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgesichert.

Hier geht es zum Angebot der CA Consumer Finance

Lesen Sie auch:

Hedgefonds-Manager warnt: Wenn das im November passiert, verkaufe ich alle meine Aktien!

Oder:

Festgeld im September: Bei diesen Banken können sich Sparer jetzt noch hohe Zinsen sichern