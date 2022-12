Nach dem Ausverkauf notiert die Aktie der Technologie-Holding unter Zerschlagungswert. Einiges spricht dafür, dass die Bewertungslücke 2023 geschlossen wird.

Die Aktie ist ein wahres Desaster. Selbst an der Erholungshausse seit November hat der Wert nicht teilgenommen. Im Gegenteil. Er ist in Blickweite des Jahrestiefpunktes von 18,20 Euro. Auf dem aktuellen Niveau allerdings sind die Chancen deutlich höher als die Restrisiken: Die Aktie notiert im Moment deutlich unter Zerschlagungswert. Bei der Aktie handelt es sich um eine Beteiligungsfirma mit zwei Schwerpunkten: Internetzugang und Internetapplikationen. Protagonist für den Bereich Internetzugang ist die notierte Firma 1&1. Sie vermittelt Mobilfunkverträge und Internetanschlüsse.

An der Börse wird das Unternehmen im Moment mit 3,8 Milliarden Euro bewertet, also schon mit Abschlag auf den Wert der Beteiligung an Ionos. Dazu kommen noch einmal 1,8 Milliarden Euro von 1&1. In der Summe übersteigt der Wert der Beteiligung die Marktkapitalisierung um 70 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser massive Discount 2023 verringern wird. Zum einen könnten über den geplanten Börsengang von Ionos verborgene Reserven gehoben werden. Es ist auch vorstellbar, dass der Chef die ganze Gruppe zusammen mit einer Beteiligungsfirma von der Börse nehmen könnte.

