Das Jahr 2024 war bis dato ein starkes Börsenjahr. Insbesondere mit führenden Tech-Unternehmen wie Nvidia und Microsoft konnten Anleger bereits hohe Gewinne erzielen. Doch war das wirklich schon das Maximum an Rendite? Jetzt ist der Moment gekommen, um noch mehr herauszuholen! Und so funktioniert es …

Begleiten Sie die Börsenexperten Stefan Sommer und Timo Nützel bei ihrem kurzfristigen Trading-Projekt. Ihr Ziel ist maximale Performance bei aktivem Risikomanagement. Über einen Zeitraum von 7 Monaten setzen sie alles auf eine Karte. Es ist bereits Runde 14 für die beiden Experten und die Aussichten auf dem Aktienmarkt sind für die kommenden Monate vielversprechend. Vor allem US-Aktien, insbesondere Mid und Large Caps, haben ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial. Mit der richtigen Auswahl von Optionsscheinen sind also in der nächsten Runde hohe Gewinne möglich.

Die Erfolgsformel

Stefan Sommer und Timo Nützel beobachten täglich die aktuelle Marktlage, identifizieren potenzielle Highflyer und finden den dazu passenden Optionsschein. Mit maximal 10 Optionsscheinen bestücken Sie dann das Xtrem-Depot. Bei der Auswahl der Scheine legen sie großen Wert auf besonders trendstarke Aktien. Die Erfolgsformel teilt sich in 3 Phasen:

Phase 1 – Technische Analyse: In dieser Phase wählt das Expertenteam trendstarke Aktien aus dem Nasdaq Composite und dem S&P 500 aus.

Phase 2 – Fundamentalcheck: Nur die besten Unternehmen kommen in die nächste Phase.

Phase 3 – Auswahl der Optionsscheine: Die Experten wählen die Optionsscheine mit der optimalen Hebelwirkung aus, um den Gewinn zu maximieren.

Sommer und Nützel haben bereits bewiesen, dass ihre Strategie erfolgreich ist. Investitionen wie in The Trade Desk (+155 % Gewinn in 4 Wochen), Broadcom (+102 % Gewinn in 7 Wochen) und Meta (+97 % Rendite in 7 Wochen) sprechen für sich.

Aktives Risikomanagement

Optionsscheine sind spekulative Produkte im Derivatebereich. Sie können Ihnen binnen kürzester Zeit zwei- bis dreistellige Renditen ermöglichen, aber auch das Gegenteil – ein Totalverlust – ist möglich. Aus diesem Grund setzen Stefan Sommer und Timo Nützel auf Absicherung: Läuft ein Optionsschein extrem schnell in die Gewinnzone, wird er entnommen und der Einsatz gesichert. Läuft ein Wert schlechter als erwartet, wird die Position verkauft, bevor ein Totalverlust entsteht.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme

Unser Expertenteam steht bereits in den Startlöchern für eine neue Runde des Xtrem-Depots. Sind auch Sie bereit für die Renditejagd? Dann sichern Sie sich jetzt konkrete Handlungsempfehlungen und Experten-Know-how rund um das Thema Optionsscheine. Abonnieren Sie den Börsenbrief und erhalten Sie neben dem 14-täglichen Report zu ausgewählten Optionsscheinen auch exklusive Hintergrundinformationen und alle Transaktionsmeldungen direkt per E-Mail und optional als Push-Nachricht über die DER AKTIONÄR-App. Die neue Runde startet am 23. Juli 2024 für 7 Monate.

Teilnahme sichern

Noch mehr Informationen zum Xtrem-Depot erhalten Sie hier.