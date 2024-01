Eine lang laufende Anleihe der US-Großbank Wells Fargo bietet einen ziemlich hohen Zinskupon bei ebenfalls ziemlich hoher Sicherheit. Die Rendite von fast 6 Prozent pro Jahr kann sich sehen lassen.

Wells Fargo ist eine der großen US-Banken. Das Finanzinstitut hat seinen Sitz in San Francisco und hat vor Kurzem die Geschäftszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Demnach lag der Umsatz bei 20,5 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie bei 0,86 US- Dollar. Die Gesamteinlagen betrugen 1,34 Billionen Dollar. Insgesamt fielen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen aus. Daraufhin zeigte sich der Wells-Fargo-Chef Charles Scharf mit dem gesamten Jahr 2023 ziemlich zufrieden: „Unsere verbesserten Ergebnisse für 2023 profitierten vom starken Wirtschaftsumfeld und höheren Zinssätzen“, so Scharf.

Aufgrund seiner Größe wird Wells Fargo vom Financial Stability Board (FSB) auf der Liste global systemrelevanter Banken eingestuft. Das FSB ist eine internationale Organisation, die das globale Finanzsystem überwacht. Wells Fargo unterliegt damit einer besonderen Kontrolle und auch höheren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital. Das macht die Anleihen des Instituts relativ sicher.

Das Institut hat eine langlaufende Anleihe, die zwar nachrangig ist und deshalb zu „normalen“ Anleihen ein erhöhtes Risiko aufweist, weil sie in der Rangfolge der Gläubiger dahinter steht. Dennoch wird sie von den Ratingagenturen Moody’s („Baa1“) und Fitch („BBB“) im erstklassigen Investment-Grade-Bereich eingestuft. S & P sieht sie mit „BB+“ ganz knapp darunter.

Ausfall? Kaum wahrscheinlich

Auch laut der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg ist der Bond relativ sicher. Die Ausfallwahrscheinlichkeit liegt für zwei Jahre gerade mal bei 0,28 Prozent. Weitere Einschätzungen zur Anleihe, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

