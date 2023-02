Kann das streitbare Asset Bitcoin sicherer sein als Aktien? Wie Sie das Maximum aus der Kryptowährung herausholen.

Über 60 Prozent brach der Bitcoin-Preis im vergangenen Jahr ein. Und noch immer ist das „digitale Gold“, wie die Kryptowährung von einigen genannt wird, weit vom ehemaligen Höchststand nahe der Marke von 60 000 Euro entfernt. Doch soll es in dieser Geschichte nicht darum gehen, ob es sich beim Bitcoin nun um das neue Gold, um eine neue Weltwährung oder um die größte Blase an den Weltmärkten handelt, sondern einzig und allein um die Frage, wie Privatanleger mit ihm umgehen können. Mit einem Asset, das umstrittener kaum sein könnte, eben weil es so extrem ist. Die Rendite-Fantasie, die der Bitcoin ausstrahlt, ist unbestreitbar. Ebenso wie das Risiko, das ihn umgibt.

€uro am Sonntag hat jedoch eine Möglichkeit gefunden, wie Sie zu 100 Prozent an den Chancen partizipieren und gleichzeitig das Risiko signifikant senken können. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Core-Satellite-System.

Den Kern, also Core, dieser Strategie bildet das Super-Sicher-Depot, welche Sie in der neuen Ausgabe der €uro am Sonntag finden.

Zu Erinnerung: Dieses Portfolio beendete seit 1997 nur das Jahr 2022 im Minus und konnte selbst in Zeiten der Dotcom-Blase und Finanzkrise Renditen einfahren. Es besteht aus fünf Aktien, die in den vergangenen 25 Jahren eine enorm niedrige Volatilität aufweisen konnten, und wird durch einen Gold- sowie US-Anleihen-Anteil ergänzt. Seit 1997 kommt das Core-Depot so auf eine durchschnittliche Jahresrendite von über 13 Prozent. Genau an dieser Stelle kommt der Bitcoin ins Spiel. Wie Sie die Strategie nun umsetzen, das lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Megatrend KI

Künstliche Intelligenz: Mit dem gehypten Chatbot ChatGPT im Rücken greift Microsoft die Vormachtstellung von Google an. Ein milliardenschweres Wettrennen hat begonnen (S. 24)

Schwer getroffen

Ukraine-Krieg: Ein Ende des Konflikts zeichnet sich nicht ab. Die Risiken für die Märkte bleiben hoch, Chancen aber gibt es (S. 26)

Die Stockpicks der Profis

Mit Spannung werden alljährlich die Empfehlungen der Expertenrunde des US-Anlegermagazins erwartet. Hier der vierte Teil (S. 30)

Die Bullen atmen durch

Die Erholung am Kryptomarkt ist erneut ins Stocken geraten. Wieder einmal bremsen Zins- und Inflationssorgen (S. 34)

Steigende Kosten

Agnico Eagle war nur der letzte Baustein. Längst ist klar: Die Inflation macht auch vor den Goldproduzenten nicht Halt. Die Kosten steigen 2023 (S. 36)

Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen?

Dann steigen Sie jetzt direkt mit dem Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis ein:

12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro

€uro am Sonntag zum Vorteilspreis