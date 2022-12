Optisch billige Aktien haben einen psychologischen Vorteil. Doch nicht jeder Titel, der optisch billig erscheint, ist auch günstig. BÖRSE ONLINE hat die Datenbank analysiert und stellt 15 Aktien vor, deren Wert zu niedrig angesetzt ist.

Anleger mit Erfahrung wissen: Der Preis einer Aktie allein sagt über den Wert der dazugehörigen Firma nichts aus. Erst durch die Anzahl der ausgegebenen Papiere multipliziert mit dem Kurs errechnet sich der Börsenwert. Demzufolge kann eine Aktie, die für fünf Euro gehandelt wird, für einen Milliardenkonzern stehen, während ein Titel für 50 Euro nur ein Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenwert repräsentiert.



Günstige Aktien unter 10 Euro

Über die Bewertung der Aktie als solcher verrät der Kurs ebenfalls nichts. Ob ein Papier ein echtes Schnäppchen ist oder ob es überteuert gehandelt wird, lässt sich über den Kurs allein nicht ermitteln. Doch Börse hat viel mit Psychologie zu tun. Optisch niedrige Kurse wirken oft attraktiver und locken in der Regel mehr Kaufinteressenten an als hoch bepreiste Wertpapiere. Mehr Käufer wiederum sorgen in der Folge für steigende Aktienkurse. Ein Nebenwert zu fünf Euro verdoppelt sich gewöhnlich schneller als eine Aktie zu einem Preis von 200 Euro. Das Phänomen, dass zu hohe Aktienkurse viele Kleinanleger sogar abschrecken, führt an der Börse regelmäßig zu Aktiensplits. Unternehmen wollen so ihre Aktien wieder für eine breitere Käuferschicht attraktiver machen.



Heute bieten zwar immer mehr Broker auch den Kauf von Teil-Aktien an, sodass ein Anleger selbst mit zehn Euro in eine Aktie mit drei- oder vierstelligen Börsenkursen investieren kann. Doch der psychologische Effekt einer optisch günstigen Aktie ist nach wie vor hoch.

Die unbekanntesten und günstigsten Aktien

BÖRSE ONLINE hat deshalb die Datenbank durchforstet und alle Aktien unter zehn Euro analysiert. Wir wollten unter den vermeintlichen Billigheimern jedoch Aktien finden, die nicht nur optisch günstig erscheinen, sondern tatsächlich günstig bewertet werden und möglichst durch attraktive Bilanzkennziffern punkten können. Obendrein sollte das operative Geschäft intakt und langfristig aussichtsreich sein. In die Auswahl konnten es aber auch Ausreißer schaffen, die durch eine besondere Konstellation — etwa als Übernahmekandidat — kaufenswert sind. Unsere Kursziele reichen von 50 bis 100 Prozent — auf längere Sicht ist bei einigen Werten auch noch deutlich mehr drin. Die Basis für unsere Auswertung lieferte uns unsere Datenbank BO Data Interactive.



