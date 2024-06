Am Anfang waren ChatGPT und Nvidia. Jetzt erleben wir den bisher größten wirtschaftlichen Schub durch Technologie. Laut Schätzungen des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) wird künstliche Intelligenz im Jahr 2030 eine globale Wirtschaftsleistung von rund 15,7 Billionen Dollar generieren. Das wären mehr als 14 Prozent der für 2024 erwarteten globalen Wirtschaftsleistung von knapp 110 Billionen Dollar.

Nvidias Börsenwert, der aktuell über 3 Billionen Dollar beträgt, hat sich seit dem Debüt von ChatGPT nahezu verzehnfacht. Kürzlich hat das Unternehmen erneut die ehrgeizigen KI-Chip-Prognosen der Analysten übertroffen. Ende des Jahres wird die nächste Generation von Nvidias KI-Chips ausgeliefert, und der Cloud-Gigant Amazon AWS hat bereits einen Teil seiner ausstehenden Bestellungen auf diese neue Generation umgestellt.

Doch Nvidia hat Konkurrenz: AMD lässt sich von der Dominanz des Nachbarn aus Santa Clara nicht einschüchtern und wird nun ebenfalls jährlich eine neue Generation seiner KI-Chips auf den Markt bringen. Für Cloud-Giganten wie Amazon AWS, Microsoft Azure, Googles Alphabet und Meta ist das gut, denn sie benötigen eine Alternative, um nicht vollständig von Nvidia abhängig zu sein.

Vom KI-Boom profitieren

Auch Algorithmen wie ChatGPT müssen trainiert werden, um ihre Fähigkeit zu verbessern. Dafür sind die Rechenkapazitäten der großen Betreiber wie Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft unerlässlich. Diese Tech-Giganten spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau der KI-fähigen IT-Infrastruktur, da sie die notwendigen finanziellen Mittel besitzen, um diesen Bereich auszubauen. So investierte Microsoft kürzlich 14 Milliarden Dollar pro Quartal, Alphabet 12 Milliarden Dollar, und Meta plant Investitionen von 35 bis 40 Milliarden Dollar für das laufende Jahr.

