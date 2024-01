Wie künstliche Intelligenz und Drohnen das Geschäft in den USA verändern, zeigt sich auf der Techmesse CES.

In Deutschland kämpft die einzige Kaufhauskette Galeria ums Überleben, in den USA zeigt sich Handelsgigant Walmart kerngesund und zukunftsorientiert – Letzteres speziell auf der Techmesse CES in Las Vegas. Denn künstliche Intelligenz soll künftig auch das Shoppingerlebnis verändern.

So präsentierte Walmart KI-gestützte Tools, die den Kunden das Leben leichter machen sollen, indem sie nach bestimmten Anwendungsfällen suchen anstatt nach Artikeln. So genügt beispielsweise die Eingabe von „Einhornparty für meine Tochter“, um eine Liste von Produkten wie Chips, Flügel oder Luftballons zu erhalten.

Drohnenlieferungen werden ausgebaut

Auch auf einem anderen Gebiet zeigt sich Walmart technologieoffen. Auf der CES kündigte der Konzern an, seine Drohnenlieferungen in Texas auf 1,8 Millionen Haushalte auszubauen. Im Fokus steht dabei die Metropolregion Dallas Fort Worth, die zu 75 Prozent abgedeckt werden soll. Bei den Drohnen arbeitet Walmart mit dem Startup Zipline und der Alphabet-Tochter Wing zusammen, die beide über Genehmigungen der Luftfahrtbehörde verfügen. Auch Amazon will in diesem Jahr seine Drohnenlieferungen ausbauen und sie in Großbritannien und Italien anbieten.

