Börsianer feiern Nvidia, Microsoft und Co. Doch welche Unternehmen profitieren im Verborgenen? Wir haben die Zulieferketten analysiert – und 15 Favoriten identifiziert

Der wachsende Einfluss der künstlichen Intelligenz (KI) verändert die Welt um uns herum in einer Weise, wie es früher nur in Science-Fiction-Filmen zu bestaunen war. Seit seiner Einführung hat sich ChatGPT beispielsweise von einem einfachen Konversationstool zu einem integralen Bestandteil verschiedener Branchen entwickelt, darunter Kundenservice, Content-Erstellung, Programmierung und sogar Bildungswesen. Seine Fähigkeit, Kontexte zu verstehen, beliebige Texte zu generieren und aus Interaktionen zu lernen, hat die Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Wirtschaft erheblich vergrößert.

Profiteure in der zweiten Reihe

Auch an der Börse ist der KI-Rausch deutlich zu spüren. Vor allem die großen amerikanischen Technologiewerte erlebten seit Jahresbeginn nach einem schwachen Börsenjahr 2022 ein fulminantes Comeback. Die Rede ist neuerdings von den „Magnificent 7" (deutsch: die „Glorreichen 7"), die aus Apple, Microsoft, Google-Mutter Alphabet, Amazon, Facebook-Mutter Meta Platforms, Nvidia und Tesla besteht. Seit Jahresbeginn ist die Marktkapitalisierung der Gruppe um 60 Prozent beziehungsweise 4,1 Billionen Dollar auf elf Billionen Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Das ist fast dreimal so viel wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP), das laut Weltbank Ende 2022 mit knapp über vier Billionen Dollar angegeben wurde. Das UBS Evidence Lab hat festgestellt, dass bei den Earning Calls seit Januar 2023 fast 500 Unternehmen in 27 Sektoren über 3.500 Verweise auf generative KI und/oder ChatGPT gegeben haben. Zum Vergleich: Zwischen Januar und September 2022 wurden bei den Earning Calls im selben Aktien-Universum nur neun KI-Verweise gezählt.

Für das Schlimmste gerüstet

Die aktuelle Hochphase der Hurrikansaison vor Amerikas Atlantikküsten könnte teuer werden. Risiken und Chancen für deutsche Versicherer (S.22)

Top-Picks für das zweite Halbjahr

Wo die Teilnehmer des Midyear Round Table des US-Anlegermagazins Barrons für das zweite Halbjahr Potenzial sehen. Wo sich den Experten zufolge Kaufgelegenheiten bieten (S.24)

Nummer gegen Kummer

Im digitalen Wandel sterben Bankfilialen und Versicherungsbüros. Hotlines werden immer wichtiger. Wir testen, welche Firmen optimalen Telefonservice bieten (S.36)

Das Chamäleon zieht sich zurück

Nach etwas mehr als zwei Jahren mit mauer Wertentwicklung soll dieser Softwareentwickler nun bis Oktober vom Parkett. Was Anleger wissen müssen (S.44)

Viel Cash, volle Pipelin

Von einem an die aktuelle Corona-Variante angepassten Impfstoff verspricht sich dieser Konzern neue Impulse. Dank großem Cashbestand können hohe Summen in Forschung und Entwicklung investiert werden (S.46)

