In der Industrie sorgen smarte Robotersysteme für mehr Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Diese Unternehmen profitieren vom Langfristtrend





Sein Name ist Spot, er kann Kunststücke und läuft auf vier Beinen. Wer nun vermutet, dass es sich um einen Hund handelt, liegt falsch. Die Rede ist von einem Roboter der Firma Boston Dynamics. Via Tablet kann man Spot bedienen, der mit diversen Sensoren und Kameras ausgestattet ist. Zusätzlich kann er bis zu 14 Kilogramm an Equipment tragen, das er für seine Aufgaben benötigt und die individuell programmiert werden können. Dabei kann der Roboter auch autonom agieren und sogar Türen öffnen. Die Vorteile des vierbeinigen Roboters: Er kommt auch in unwegsamem Gelände zurecht und kann Treppen steigen, was bisherigen Robotern auf Rädern verwehrt blieb.

Gleichgewicht dank KI

Speziell aufeinander abgestimmte Soft- und Hardware ermöglichen es Spot mittels eines Hydrauliksystems das Gleichgewicht zu halten, selbst in ihm vorher nicht bekanntem Gelände. Der Hersteller Boston Dynamics spricht in diesem Zusammenhang auch von „athletischer Intelligenz“. Neben Spot arbeitet Boston Dynamics an weiteren Robotern wie beispielsweise dem Modell Stretch, das für den Einsatz in Warenhäusern gedacht ist. 2022 bestellte DHL Stretch-Roboter im Wert von 15 Millionen Dollar.

Günstig bewertet, attraktive Dividendenrendite und Robotik als zukünftiger Umsatztreiber. Kurzfristig wird Hyundais Tochter Boston Dynamics wahrscheinlich nicht zu Höhenflügen beitragen. Mittel- und langfristig kann das jedoch ganz anders aussehen. Bisher sind die Roboter nur für industrielle Zwecke gedacht. Der Hersteller schließt jedoch nicht aus, auch an Varianten zu arbeiten, die speziell für den privaten Gebrauch geeignet sind. Mehr Aktien, die von den enormen Fortschritten der Technologien im Bereich Robotik, künstliche Intelligenz und Automatisierung profitieren, finden Sie in der aktuellen €uro am Sonntag.

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick und testen Sie noch heute 4 digitale Ausgaben von €uro am Sonntag im Probeabo zum Vorteilspreis von 8,98 €. Sie sparen 50 Prozent.

Jetzt testen

€uro am Sonntag: 50 Prozent sparen im Probeabo!

€uro am Sonntag fasst alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse zusammen, bewertet sie und gibt einen Ausblick auf die kommende Woche. Abgerundet werden die ausführlichen Rück- und Ausblicke durch fundierte Analysen sowie Anlagetipps und Investmentideen.

Testen Sie €uro am Sonntag jetzt im Probeabo und sparen Sie 50 Prozent gegenüber dem Einzelkauf.