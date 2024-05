Es gibt einen klaren Sieger: 10.000 Euro als Tagesgeld bei Postbank, comdirect und Wüstenrot angelegt - so viel Geld ist nach einem Jahr auf dem Konto

Die Zinsen beim Tagesgeld haben ihren Höhepunkt erreicht und sinken bereits tendenziell wieder. Dennoch aber bleibt Tagesgeld eine der beliebtesten Anlageformen der Deutschen. Zwischen den verschiedenen Anbietern gibt es erhebliche Unterschiede bei den Konditionen, besonders wenn man sowohl den Zinssatz als auch dessen Laufzeit in Betracht zieht. Bei vielen Banken erhalten Neukunden zunächst einen erhöhten Zinssatz für einen festgelegten Zeitraum, nach dem dieser dann deutlich auf das Niveau für Bestandskunden sinkt. Außerdem variieren die Zeiträume, in denen die Zinsen gutgeschrieben werden, was wiederum den Effekt des Zinseszinses beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat analysiert, was ein Sparer als Neukunde bei einer großen deutschen Filialbank, einer Direktbank und einer Bausparkasse nach einem Jahr auf dem Konto hätte, wenn er 10.000 Euro einzahlt – inklusive Zinseszinsen, aber ohne Berücksichtigung eventueller Steuern auf die Zinserträge, Stand vom 02.05.2024.



1. Postbank: Die Postbank zahlt momentan sowohl Neukunden als auch Bestandskunden im Rahmen ihres Tagesgeld-Kontos 1,25 Prozent Zinsen. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 125,59 Euro, Betrag also 10125,59 Euro. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank und unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung.



2. comdirect: Die comdirect zahlt im Rahmen ihres Top Tagesgeld momentan 3,25 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von drei Monaten, danach fällt der Satz auf 0,75 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 138,12 Euro, Betrag also 10.138,12 Euro. Die comdirect ist eine Marke der Commerzbank und unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Hier geht es direkt zum Angebot der comdirect



3. Wüstenrot: Die Wüstenrot Bausparkasse zahlt momentan 3,50 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von vier Monaten, danach fällt der Satz auf 1,25 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 201,45 Euro, Betrag also 10201,45 Euro. Die Wüstenrot Bausparkasse unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung.



Damit bietet die Offerte der Wüstenrot Bausparkasse mit klarem Abstand die meisten Zinsen nach einem Jahr beim Tagesgeld innerhalb der drei verglichenen Finanzinstitute.





Auch interessant:



Tagesgeld-Check: So viel Geld habe ich bei 10.000 Euro nach einem Jahr bei VW Bank, Postbank, ING

Hohe Zinsen: Diese Tagesgeld-Angebote sollten sich Sparer im Mai noch sichern