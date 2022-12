Die Restrukturierung des österreichischen Beleuchtungsspezialisten trägt zunehmend Früchte. Noch sind viele Investoren skeptisch, eine Chance für mutige Anleger.

Seit mehr als 15 Jahren ist die Aktie bereitss notiert. In diesem Zeitraum gab es vier massive Kursanstiege, die Notierungen von 20 Euro oder darüber erreichten. Immer wieder waren aber auch Restrukturierungen und Neuausrichtungen nötig. Aktuell notiert die Aktie wieder auf tiefem Niveau. Zuletzt konnte der Wert aber Boden gutmachen.

Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Beleuchtungssystemen in Europa. Die Produkte, Komponenten und Dienstleistungen sind vor allem bei gewerblichen Objekten, aber auch im öffentlichen Raum zu finden. Das Unternehmen profitierte als Pionier vom starken Einsatz von LEDs.

An der Börse wird die Aktie im Moment mit rund 291 Millionen Euro bewertet. Bei einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro und einer Marge von sechs Prozent liegt der faire Wert eher Richtung 700 Millionen Euro — und damit mehr als doppelt so hoch wie die Marktkapitalisierung.

Der weltgrößte Chemiekonzern will Kosten sparen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Für wen die Aktie jetzt attraktiv ist (S.24)

Dieser Baumaschinen- und Landtechnikkonzern hat seine Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und glänzt mit einem dicken Auftragspolster. Das sollte auch dem Aktienkurs guttun (S.26)

Wie Deutschlands reichste Menschen ihr Geld anlegen, wo sie investiert sind und warum Anleger von ihren Anlageentscheidungen profitieren können. BÖRSE ONLINE nennt die Tipps (S.28)

Eine spannende Börsenstory bietet sich im Moment bei dieser Versicherungsgruppe: Eine lohnende Spekulation mit einer laufenden Verzinsung von 6,4 Prozent (S.36)

Die Börse in Mumbai notiert so hoch wie nie zuvor. Bemerkenswert. Zum einen, weil das Aktienjahr insgesamt schlecht ist, und zum anderen, weil sich die Kurse beim großen Nachbarn China exakt in die andere Richtung bewegen (S.40)

