Die jüngsten Abverkäufe schürten die Sorgen vor einer starken Korrektur. Aufgrund guter Nachrichten hellt sich die Stimmung wieder auf



Die Panik der letzten Woche ist inzwischen großteils wieder verflogen. Ein Indiz ist der vielbeachtete Fear-and-Greed-Index. Dieser notiert zwar mit 25 Punkten am Mittwoch weiterhin im Bereich der „extremen Angst“, allerdings bereits deutlich höher als vor sieben Tagen, als das Barometer noch bei 19 Punkten notierte. Ab 26 Punkten beginnt „Angst“.



Auch der VIX, also jener Index, der die kurzfristig erwartete Schwankungsintensität des S&P 500 abbildet, ist von seinem Hoch am Montag vergangene Woche bei knapp unter 60 auf inzwischen etwa 18 zurückgekommen. Insbesondere die Sorge vor einer Rezession in den USA verunsicherte die Anleger. Häufig wurde in diesem Zusammenhang auf den Sahm-Indikator verwiesen, der nach der Präsentation der jüngsten US-Arbeitsmarktdaten die kritische Schwelle von 0,5 überstiegen hatte. Doch selbst die namensgebende Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Sahm bezweifelte öffentlich die Aussagekraft des aktuellen Ausschlags.



Ein weiterer Wert, der zuletzt die Runde machte, ist das hochgestufte Rezessionsrisiko der US-Großbank Goldman Sachs. Sie hob ihre Zwölfmonatsschätzung von 15 auf 25 Prozent an. Damit sind die Analysten sogar noch optimistischer als Deutschlands Top-Volkswirte, die €uro am Sonntag im Ökonomen-Barometer befragt hat. Sie sehen das Risiko bei etwa 35 Prozent. Wieso es sich dabei trotzdem um gute Nachrichten handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

US-Inflation weiter auf dem Rückzug

Die Inflation in den USA hat sich überraschend verlangsamt (S.6)



Schritt für neue Impulse

Die Kaffeehauskette reagiert mit einem Chefwechsel auf die jüngste Schwäche. Investoren sind begeistert (S.8)



Gewinnsprung freut Anleger

Trotz überraschend starker Quartalszahlen hält der DAX-Konzern seine Ziele noch konstant (S.11)



Abwärtsbewegung aufgehalten

Der Verfall der Immobilienpreise pausiert (S. 41)



Bye-bye, Bling-Bling

In der Luxusbranche gelten die Regeln des letzten Booms nicht mehr (S.42)



€uro am Sonntag: Über 25 Prozent sparen im Aktionsabo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet.

Pünktlich zum Sonntag erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit allen relevanten News nach Redaktionsschluss sowie den Schlusskursen aus Deutschland und den USA in Euro.



Testen Sie noch heute 3 digitale Ausgaben €uro am Sonntag im Aktionsabo zum Vorteilspreis von 9,90 Euro

Sie sparen über 25 Prozent.

Jetzt Vorteilspreis sichern