Die BKK Firmus, mit einem Zusatzbeitrag von 1,84 Prozent derzeit günstigste Krankenkasse, kündigte kürzlich eine unterjährige Beitragserhöhung an. Wettbewerber erheben nun den Vorwurf, dass der Beitragssatz nicht fair und transparent kalkuliert ist

Der Hintergrund

De BKK Firmus gilt als aktuell günstigste gesetzliche Krankenkasse bundesweit. Ihr Zusatzbeitragssatz von 1,84 Prozent liegt deutlich unter dem aktuellen durchschnittlichen Zusatzbeitrag aller Krankenkassen (2,5 Prozent). Viele gesetzlich Krankenversicherte haben bis Ende Januar 2025 einen Antrag auf Neu-Mitgliedschaft bei der BKK Firmus gestellt. Diese übernimmt die Kündigung der Mitgliedschaft bei der bisherigen Krankenkasse. Der Wechsel zur BKK Firmus wird dann zum 1. April 2025 rechtlich wirksam.

Unterjährige Erhöhung

Kürzlich wurde bekannt, dass der Verwaltungsrat der Kasse voraussichtlich im Frühjahr 2025 eine Erhöhung ab Mai, spätestens aber ab Juli, beschließen soll. Ursache für die Vorbereitung dieser überraschenden Beitragserhöhung sollen nicht die in großer Zahl zuströmenden Neu-Mitglieder, sondern stark steigende Kosten im Krankenhausbereich sein.

Verärgerte Wettbewerber

Über dieses Geschäftsgebaren ärgern sich Wettbewerber wie die BKK Akzo Nobel Bayern, die ihren Zusatzbeitragssatz ab 1. Januar 2025 von 1,65 auf 3,39 Prozent deutlich erhöht hat. In einem Schreiben von Mitte März an Versicherte, die ihre Mitgliedschaft gekündigt haben, um zum 1. April 2025 zur BKK Firmus zu wechseln, heißt es: „ Noch mehr ärgert uns, jetzt aus den Medien erfahren zu müssen, dass die BKK Firmus nach einer Beitragsanpassung vor zwei Monaten nochmals den Beitragssatz erhöhen wird“. Und weiter: „Ein Agieren, das nicht wirklich für eine faire und transparente Beitragskalkulation spricht“.

Ungewöhnlich deutliche Kritik

Für das Umfeld der Krankenkassen ist die in dem Schreiben geäußerte Kritik ungewöhnlich scharf. Üblicherweise bestätigen Anbieter eine Kassenwechsel von Mitgliedern, die gekündigt haben , ohne das Geschäftsgebaren eines Wettbewerbers zu kommentieren. „Unsere Beitragssatzanpassung wurde mit höchster Verantwortung kalkuliert und darauf ausgelegt, dass wir keine unterjährigen Anpassungen vornehmen müssen“, betont demgegenüber die BKK Akzo Nobel Bayern in ihrem Schreiben an Mitglieder, die gekündigt haben und zur BKK Firmus wechseln.

