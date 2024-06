Im sich ständig wandelnden geopolitischen Klima mit steigenden globalen Sicherheitsrisiken könnten jetzt zwei Unternehmen zu zentralen Pfeilern der Sicherheit und Gesundheit weltweit werden.

Ein führendes Unternehmen hat sich durch seine fortschrittlichen Technologien zur Abwehr von Drohnen und Raketen einen Namen gemacht – und das nicht ohne Grund. Die zunehmende Nachfrage nach hochpräzisen Radarsystemen in NATO-Ländern zeigt, wie essenziell diese Technologie für die Verteidigung ist. Doch damit nicht genug: Nennenswerte Investitionen in innovative Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstreichen die strategische Bedeutung von KI für die Abwehr von Bedrohungen und verstärken die Position des Unternehmens als zentraler Akteur im Verteidigungssektor.

Parallel dazu arbeitet ein anderer Konzern intensiv an der Entwicklung eines Chikungunya-Impfstoffkandidaten, der bis Mitte 2024 die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten soll. Dieser Impfstoff könnte im ersten Halbjahr 2025 auf den Markt kommen und einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen das durch Stechmücken übertragene Chikungunya-Virus darstellen. Ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen zeigt, dass die Nachfrage nach fortschrittlichen Verteidigungstechnologien und Impfstoffen in Krisenzeiten exponentiell steigen könnte. Welche beiden Unternehmen jetzt in einer hervorragenden Position sind, um davon zu profitieren, lesen Sie im aktuellen Aktien-Report „Das Monopol“ von André Fischer.

