US-Wahlen, ein drohender Flächenbrand im Nahen Osten, der Ukraine-Krieg: Die Risiken für die Aktienmärkte steigen. Wir stellen absolut krisenfeste Titel vor, die dazu noch attraktive Renditen bieten



Man muss kein notorischer Schwarzmaler sein, um festzustellen: Da passt was nicht zusammen. Die Nahost-Krise eskaliert immer weiter — die Börse steigt.

Nach der US-Wahl am 5. November drohen Tumulte — die Börse steigt. (…)

Und last but not least steigen in den USA trotz der Zinssenkungen durch die Fed die Anleiherenditen wieder — von 3,7 auf 4,1 Prozent — und die Börse steigt.



„Unser Angriff im Iran wird tödlich, präzise und überraschend sein“, drohte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant am vergangenen Mittwoch. „Wenn der Iran aktiv in den Konflikt mit einbezogen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Westen auf der Seite Israels mit eingreift“, befürchtet Börsenurgestein Folker Hellmeyer. (…)



BÖRSE-ONLINE-Kolumnist Thomas Gebert etwa schaut bei seinen DAX-Prognosen immer zunächst auf den Ölpreis. Fällt der Ölpreis, steigen die Kurse, geht der Ölpreis in die Höhe, geht es auch mit den Kursen runter.



Auch die überbordende Staatsverschuldung in den USA sehen die Märkte kritisch, das zeigt der jüngste Zinsanstieg. (…)



Bleibt die Frage: Müssen die beschriebenen Risiken alle eintreten? Nein. Sollten Anleger lieber ihre Aktien verkaufen? Nein. „Abgesehen von den geopolitischen Risiken bin ich bis zur US-Wahl bullish“, sagt auch Börsenexperte Hellmeyer. Er geht davon aus, dass ein Trump-Wahlsieg positiv für die Aktienmärkte wäre.



Die Redaktion hat daher in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE Aktien zusammengestellt, die krisenfest sind: Versorger, Gesundheit, Rüstung, Konsum und Gold. Es ist eine Auswahl, die in unsicheren Zeiten Sicherheit in Ihr Depot bringt. Unternehmen mit stetigen Erträgen, die auch in schwierigen Zeiten gutes Geld verdienen und deren Kurse auch noch nicht heiß gelaufen sind.

Ein schwarzer Schwan ist ein „ökonomisches Ereignis, das von Beobachtern einerseits nicht vorhergesagt wurde und andererseits massive Folgen hat“, definiert der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb das Börsenrisiko in seinem gleichnamigen Buch. Mit unserer Auswahl sind Sie dagegen gerüstet.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

40 Prozent Potenzial

Die Aktie dieser Bank zeigt Stärke. Gute Quartalszahlen könnten den Aufwärtstrend beschleunigen (S.26)



Starke Kurstreiber in Sicht

Die Bundesnetzagentur will den Wettbewerb im 5G-Netz fördern. Dieser Neueinsteiger dürfte profitieren (S.28)



Explosive Mischung

Dieser Spezialchemiekonzern erhöht die Kapazitäten für die Produktion von Sprengstoff. Auch die USA haben großes Interesse. Der Kurs klettert auf Rekordniveau (S.30)



Chance auf hohe Sonderdividende

Nach dem Delisting beteiligt sich eine Private-Equity-Gesellschaft an dieser Softwarefirma. Das macht die Unterbewertung der Aktie sichtbar und sorgt für neue Kursfantasie (S.32)



Halbiert, und nun?

Laufen die Geschäfte nicht gut, ist die Börse gnadenlos. Fünf Aktien, die sich halbiert haben, aber das Zeug für ein Comeback mitbringen. Verdopplung nicht ausgeschlossen (S.34)

Mit der digitalen BÖRSE ONLINE einen Schritt voraus

Schon jetzt in der digitalen Ausgabe der neuen BÖRSE ONLINE umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen bekommen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Jetzt schneller als der Handel sein und Wissensvorsprung sichern: Zum Ausprobieren im Aktionsabo für nur 9,90 €uro für drei digitale Ausgaben.



Jetzt unverbindlich Aktionsabo testen