Nach dem Bitcoin-Halving warten die Bullen nun auf frische Impulse. Experten prognostizieren, dass das Momentum bald zurückkehren wird. Sobald sich der Bitcoin-Preis zu einer Rally aufmacht, werden auch andere Kryptowährungen kräftig nachziehen. Für Investoren bietet sich jetzt eine optimale Gelegenheit, einzusteigen. BÖRSE ONLINE präsentiert Ihnen die zuverlässigsten und besten Kryptobörsen.

Wer in Kryptowährungen investieren möchte, hat die Qual der Wahl: Es gibt eine Vielzahl an Plattformen zur Auswahl, was die Entscheidung nicht leicht macht. Angesichts dieser Vielfalt ist es entscheidend, genauer hinzusehen, denn nicht alle Anbieter sind vertrauenswürdig. Unter den Angeboten finden sich auch schwarze Schafe: Betrüger, undurchsichtige Handelsplattformen oder Kryptobörsen, die regulatorische Probleme haben.

BÖRSE ONLINE hat 6 im deutschen Markt tätige Kryptoplattformen getestet und bewertet. Am Test teilgenommen haben Bison, Bitpanda, Coinbase, Coindex, Justtrade und Scalable Capital. Die Bewertung erfolgte anhand der 4 Kategorien Sicherheit, Konditionen, Produktangebot und Service. Wie die einzelnen Kryptoplattformen im Test abgeschnitten haben, erfahren Sie im Gesamt-Ranking des BÖRSE-ONLINE-Vergleichs.

Testsieger des BÖRSE-ONLINE-Vergleichs: Bitpanda

Bitpanda hat die Experten überzeugt. Der Bafin-lizensierte Broker wurde im BÖRSE-ONLINE-Vergleich als beste Kryptoplattform 2023/2024 ausgezeichnet. Mit über 300 Kryptos und über 2.000 Aktien, ETFs und Rohstoffen bietet er seinen Kunden die größte Produktpalette an. Darüber hinaus setzt der Anbieter sehr hohe Maßstäbe beim Thema Sicherheit und Verschlüsselung. Zwei weitere Pluspunkte sind außerdem die Bitpanda-Kreditkarte und die Möglichkeit, per Sparplan in Kryptowährungen zu investieren.

An zweiter Stelle und somit Top-Broker wurde Coinbase, eine der größten Kryptobörsen in den USA. Die Plattform eignet sich bestens für Einsteiger, die einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen suchen.

Zum BÖRSE-ONLINE-Vergleich

Warum noch zögern? Egal ob Sie Neuling auf dem Gebiet der Kryptowährungen sind oder schon Erfahrung im Handel mit Coins haben, mit dem großen Kryptoplattformen-Vergleich von BÖRSE ONLINE haben Sie das richtige Werkzeug an der Hand, um den für Sie passenden Anbieter für den Kryptohandel zu finden.