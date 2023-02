Eine AI hat auf Basis der fundamentalen Daten und des charttechnischen Setups den Jahresendpreis für die Kryptowährung Ethereum prognostiziert. Doch wie realistisch sind diese Einschätzungen? Und ist es hier gerade wirklich Zeit zum Kaufen?

Künstliche Intelligenz liegt aktuell voll im Trend an der Börse und im Arbeitsleben vieler Menschen. Aber auch Börsianer und Trader nutzen die Vorteile von AI für sich und lassen diese zum Beispiel auf Basis fundamentaler und charttechnischer Daten Prognosen für Kurse treffen.

Künstliche Intelligenz sagt diesen Kurs voraus

Nun hat CoinPriceForcast mithilfe einer KI den Jahresendpreis 2023 von Ethereum zu prognostizieren versucht. Dabei gab die Maschine für den 31.12.2023 einen Wert von 2146 US-Dollar pro Coin an, was einem aktuellen Kurspotenzial von 32 Prozent entspricht.

Noch viel spannender ist allerdings, dass aus der Auswertung der Datenreihe der KI bekannt wurde, dass Ethereum bereits zur Mitte des Jahres, also im Juni, die Marke von 2000 US-Dollar knacken soll. Dies setzt natürlich voraus, dass eine baldige Rallye im Kryptomarkt einsetzt.

Kommt jetzt die Rallye?

Doch wie realistisch sind die Schätzungen der künstlichen Intelligenz für die Mitte und das Ende des Jahres 2023? Wie wir alle bereits festgestellt haben, ist AI noch lange nicht in dem Maße entwickelt, dass Prognosen hier verlässlich und ohne Probleme erfolgen können. Dementsprechend sind Fehler natürlich keine Seltenheit.

Trotzdem ist ein Anstieg der Kryptowährungen vermutlich gar nicht so unwahrscheinlich, wenngleich auch eine Rallye über die Marke von 2000 US-Dollar bis zum Juni etwas unrealistisch erscheint. Grund dafür ist vorwiegend die aktuelle Nachrichtenlage, nach welcher FED-Chef Jerome Powell vermutlich weiter die Zinsen anheben will und diese auch sechs oder mehr Prozent anheben könnte. Dieses Szenario wäre natürlich alles andere als bullish für Ethereum.

Ist dieser Preis für Ethereum realistisch?

Andererseits könnte an dem Jahresendziel etwas dran sein. Sollte sich gegen Ende des Jahres trotz Rezession und Co. Licht am Ende des Tunnels zeigen, könnte dies Investoren zu einer Jahresendrallye bewegen, wie wir sie 2022 gesehen haben.

Gesetzt den Fall, Krypto erlebt nicht ähnlich starke Abstürze wie im vergangenen Jahr, dann wäre aus charttechnischer Sicht und von dem gegebenen fundamentalen Setup her wirklich ein Sprung über die Marke von 2000 US-Dollar möglich.

Wie immer bei Prognosen und der künstlichen Intelligenz gehören solche Voraussagen ins Reich der Schätzungen, die sehr schnell daneben liegen können.

Übrigens: Ethereum befindet sich zusammen mit neun weiteren großen Kryptowährungen auch im BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index. Mit unserem Zertifikat konnten Anleger seit Auflage im Dezember bereits mehr als 36 Prozent verdienen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum