Diese Gewinnmaschinen sind größtenteils komplett unbekannt, weil sie im Schatten der Tech-Giganten stehen. Doch auch in der zweiten Reihe gibt es Firmen, deren Gewinn stetig steigt

Während sich DAX und Dow Jones ihren historischen Höchstständen wieder annähern, herrscht im Nebenwertesegment nahezu weltweit Tristesse. Da sich die zweite und dritte Reihe in der historischen Betrachtung langfristig besser entwickeln als die Bluechips, müssen doch massenhaft Schnäppchen auf dem Wühltisch liegen - zumindest in der Theorie. Doch welche Aktien sind jetzt wirklich kaufenswert?

Ein bewährter Ansatz, geeignete Kandidaten zu identifizieren, sind die Wachstumsraten. Denn die überlegene Performance der Nebenwerte ist vor allem darauf zurückzuführen, dass kleinere Unternehmen Umsatz und Gewinn stärker steigern als Großkonzerne. Das liegt zum einen am Basiseffekt. Der Sprung von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro Umsatz innerhalb weniger Jahre ist eben realistischer als der von 50 auf 100 Milliarden, auch wenn beides eine Steigerung von 100 Prozent bedeutet. Zum anderen sind wendige Schnellboote auch in Krisenzeiten besser zu manövrieren als schwerfällige Supertanker. Mittelständische Unternehmen haben weniger mit Bürokratie und unübersichtlichen Strukturen zu kämpfen, daher können sie sich leichter an neue Situationen anpassen, um die Profitabilität zu steigern.

Die Redaktion hat die europäischen und amerikanischen Nebenwertebarometer untersucht, um die heimlichen Wachstumsstars zu ermitteln. Basis unserer Auswertung waren die Wachstumsraten der vergangenen fünf Jahre, wobei wir 15 Prozent als Untergrenze angesetzt haben. Der Umsatz musste in jedem Jahr gestiegen sein, beim Gewinn ließen wir einen Ausrutscher zu, weil das Ergebnis durch Faktoren wie Steuern, Abschreibungen und Investitionen beeinflusst werden kann. Hierbei stießen wir auf 125 interessante Werte, bei denen wir uns auf diejenigen konzentriert haben, die auch in den nächsten Jahren voraussichtlich mit Umsatz- und Ertragssteigerungen glänzen werden. Vor allem aber mit weiter steigenden Kursen. Deshalb haben wir nur Werte ausgesucht, deren Kurs-Gewinn-Verhältnis vertretbar erscheint - immer in Relation zum Wachstum, versteht sich.

Welche Aktien das sind und wie viel Gewinn Anleger damit einfahren können, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Vollgas Richtung Asien

Dieser Lkw-Hersteller kündigt eine Fusion seiner Japan-Tochter mit Toyota an. Das neu entstehende Unternehmen soll das Asiengeschäft stärken – und dürfte den Börsenwert steigern (S.24)

Zweimal kassieren

Am 29. Juni wird die Hauptversammlung dieses Finanzkonzerns eine Dividende von 30 Cent verabschieden. Aber nicht nur wegen der hohen Rendite ist die Aktie spannend (S.26)

Whistleblower bringen Schwung

Anfang Juli geht das Hinweisgeberschutzgesetz an den Start. Firmen müssen interne Hinweisgebersysteme einrichten. Der Cloud-Dienstleister EQS hat sich darauf vorbereitet und will davon profitieren. Die Aktie springt an (S.28)

Vervielfachung möglich

Nach Fehlschlägen und Finanzierungsrunden könnte dieser kleinen Biotechfirma der große Durchbruch gelingen. Läuft alles nach Plan, hat die Aktie immenses Potenzial (S.32)

Zum Wohl!

Großen Spirituosenkonzernen gehören zahlreiche Marken. Die Aktien der Unternehmen eignen sich auch für unsichere Zeiten (S.34)

