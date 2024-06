Wer auf der Suche nach einem Hidden Champion mit besten Perspektiven ist, wird bei diesem Stahlseilhersteller fündig. Der aktuelle Kursdrop bietet eine günstige Einstiegsmöglichkeit.

Den Produkten des Stahlseilherstellers begegnet man täglich und sicher auch mehrmals — ohne sie jemals wahrzunehmen. Denn sie sind gut verborgen: Als Stahlgewebe in den Reifen von Autos sowie Lastwagen oder als Feder im Tankdeckel. An den Stahlseilen hängen die Lasten an Kränen auf Baustellen oder Häfen oder man selbst im Lift. Brücken halten nur, weil der Spannbeton mit diesen speziellen Seilen verstärkt ist und der Hopfen fürs Bier rankt an Drähten empor. Nicht nur die Produkte sind allenthalben präsent, sondern auch das Familienunternehmen selbst. Der Konzern betreibt 69 Fabriken in 23 Ländern weltweit, hat rund 20.000 Angestellte und im vergangenen Jahr gut 2,5 Millionen Tonnen Stahl verarbeitet.

Der aktuelle Kursrücksetzer bei der Aktie ist zum einen der lahmen Baukonjunktur geschuldet, zum anderen den sinkenden Autoverkäufen nicht nur in Europa, sondern auch in China.

Für das Gesamtjahr peilt das Management ein Umsatz- und Gewinnwachstum von rund 5 Prozent an. Wirkliche Kursfantasie, die darin aber nicht enthalten ist, bringen allerdings zwei Sparten rund um das Thema erneuerbare Energien, die schon 2023 deutlich zweistellig gewachsen sind.

