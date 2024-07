Die Aktie dieser Online-Apotheke hat sich wie erwartet zügig von den jüngsten Kursverlusten erholt. Nach starken Quartalszahlen dürfte sich der Höhenflug nachhaltig fortsetzen.

Nachdem die Aktie vor einigen Wochen noch unter starkem Abgabedruck stand und kurzzeitig schon unter 100 Euro notierte, setzte zuletzt wieder ein kräftiger Aufschwung ein. Auch charttechnisch wurde der Kursanstieg unterstützt. Der Titel übersprang sogar mühelos die 200-Tage-Linie bei 125 Euro, wodurch sich nun das Chartbild deutlich aufgehellt hat. Zusätzlichen Rückenwind brachten gute Quartalszahlen, die das MDAX-Unternehmen in der Vorwoche präsentierte.

Cardlink wird zum Gamechanger

Die Online-Apotheke setzte im 2. Quartal den Wachstumskurs beschleunigt fort. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von der Möglichkeit, auch verschreibungspflichtige Medikamente digital einzulösen. Der Umsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro stark an. Auch die Zahl aktiver Kunden legt weiter zu. Aktuell nutzen bereits 11,6 Millionen Menschen die Dienste — Tendenz weiter steigend.

Der nachhaltige Kurstreiber für die Aktie ist die vollständig digitale Einlösungsmethode von E-Rezepten über die Gesundheitskarte (Cardlink), die im Mai eingeführt wurde und operativ weiter für Schwung sorgen dürfte. Vor allem der Verkauf von margenstarken rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) dürfte sich in Zukunft sehr positiv entwickeln. Nachdem die Rx-Verkäufe in Deutschland im ersten Quartal nur um 6,8 Prozent zulegten, beschleunigte sich das Wachstum in der zweiten Periode bereits auf 36,6 Prozent. Cardlink wird für das Unternehmen offensichtlich zum operativen Gamechanger.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE bleibt für den Titel weiter optimistisch und hat das Kursziel noch einmal deutlich erhöht. Selbst vom aktuellen Kursniveau aus wären das noch einmal über 30 Prozent Renditepotenzial. Um welche Aktie es sich handelt, erfahren Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

