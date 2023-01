Der italienische Autozulieferer ist an sich gut aus der Krise gekommen. Die Aktie läuft der operativen Entwicklung weit hinterher – zwei Katalysatoren für höhere Kurse

Es braucht schon ziemlich viel Mut, um sich gegen den Trend zu stellen. Im Fall der Aktie des kleinen Autozulieferers haben sich antizyklische Investments in den vergangenen zehn Jahren schon mehrmals ausgezahlt. Allein in den vergangenen zehn Jahren gab es fünf Perioden, in denen Anleger ihren Einsatz um mindestens 50 Prozent erhöhen konnten. Und manchmal war es auch deutlich mehr. Vom Tief Mitte 2016 etwa ging es sogar um Faktor vier bis Mitte 2017 nach oben. Aktuell notiert die Aktie wieder auf einem sehr niedrigen Niveau. Es gibt zwei Chancen auf deutlich höhere Kurse.

Und hier wird es interessant. Der Börsenwert beträgt nämlich nur 110 Millionen Euro, der Gewinnmultiplikator liegt also bei unter vier. Kann das Unternehmen dieses Gewinnlevel auch nur halbwegs verteidigen, müsste die Aktie eigentlich ein ordentliches Stück der Kurslücke zumindest zu alten Durchschnittswerten schließen können. Bei einem Gewinn um 28 Cent pro Aktie müssten auf jeden Fall Kurse von zwei Euro möglich sein.

