Ein Schweizer Bergbaukonzern, der sein operatives Geschäft in der Ukraine hat, würde massiv von einem Ende der Kämpfe profitieren. Eine Vervielfachung des Kurses ist möglich



Vor allem gewinnen die Menschen vor Ort durch Frieden! Aber auch eine Schweizer Firma, die in London gelistet ist und ihr operatives Geschäft in der Ukraine hat. In Zusammenarbeit mit Swen Lorenz, der den Investment-Blog Undervalued Shares betreibt, hat BÖRSE ONLINE ein Unternehmen gefunden, welches massiv von einem Ende des Ukraine-Kriegs profitieren würde. Es handelt sich um Ferrexpo, einen der größten Produzenten von Eisenerzpellets, die für die Produktion von hochwertigem Stahl gebraucht werden und die CO2-Emissionen bei der Stahlerzeugung senken. Wie bei vielen anderen Unternehmen hat sich der Krieg auch bei Ferrexpo bemerkbar gemacht, schließlich betreibt das Unternehmen Eisenerzminen und Produktionsanlagen in der Ukraine. Vor Ausbruch des Kriegs lag die Produktionsmenge bei zwölf Millionen Tonnen pro Jahr. Bedingt durch die Folgen des Kriegs hat sich diese in etwa halbiert. Im ersten Halbjahr 2024 produzierte das Unternehmen 3,3 Millionen Tonnen.



Profitabel trotz Herausforderungen

Doch trotz der Einschränkungen wie weggefallener Exportkapazitäten und teurer gewordener Energiepreise hat es das Unternehmen geschafft, profitabel zu bleiben. Außerdem ist es schuldenfrei und hatte zuletzt 100 Millionen Dollar in der Kasse. Der Aktienkurs erreichte 2021 noch ein Allzeithoch von rund fünf Euro. Nach Ausbruch des Kriegs ging es rapide abwärts, im September 2024 fiel die Aktie gar unter 50 Cent, da die Sorge um Energieprobleme im Winter groß war. Die Stromerzeugung der Ukraine ist durch die Angriffe Russlands mittlerweile um über 50 Prozent gefallen, Ferrexpo muss inzwischen 80 Prozent seines Strombedarfs über Stromexporte anderer europäischer Länder decken. Die Möglichkeit besteht, dass der Strom im Winter knapp werden könnte, und es ist unklar, ob die Kapazitäten vollständig durch Importe gedeckt werden können. Wie schnell der Kurs trotz dieser prekären Lage drehen kann, zeigte sich vor Kurzem, als nach dem Wahlsieg von Donald Trump erste Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende aufkamen. Der Aktienkurs schnellte innerhalb weniger Wochen um über 40 Prozent nach oben und hat sich von seinem Tief aus gesehen in etwa verdoppelt.



Sollte es tatsächlich zu einem Ende des Kriegs kommen, bei dem die Minen und Produktionsstätten auf von der Ukraine kontrolliertem Gebiet verbleiben, bietet sich ein massiver Hebel. (…)



