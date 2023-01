Die Zinswende begünstigt Lebensversicherungen. Die Deutschen schließen mehr Verträge ab. Unser Test zeigt, mit welchen Versicherern Kunden am zufriedensten sind. Von Gregor Dolak

Totgesagte leben manchmal er­staunlich lange. Über Jahre haben Experten der Lebens­versicherung in all ihren Ausformungen das nahende Ende prognostiziert. Zu geringe Zinsen am Anleihe­markt würden die Quelle möglicher Ren­diten versiegen lassen. Am Aktienmarkt sei für geschickte Anleger ohnehin mehr zu holen.

Alles nicht falsch. Doch die Abschlüs­se der deutschen Lebensversicherer zeichnen ein ganz anderes Bild: Seit 2017 ist die Zahl der Neuverträge mit laufen­ der Beitragszahlung von 1,6 Millionen im Jahr auf fast zwei Millionen gestiegen. Noch mal mehr als 400.000 neue Ab­schlüsse kommen hinzu, bei denen die Nutzer mit einem hohen, aber nur ein­mal bezahlten Beitrag einsteigen.

Der Bestand trocknet derweil keines­wegs aus. Von 38 auf insgesamt mehr als 41 Millionen laufende Versicherungs­verträge ist er binnen fünf Jahren ge­wachsen. Alles in allem 38,4 Milliarden Euro nehmen die Unternehmen an Bei­trägen inzwischen jährlich ein, gegen­ über 33,6 Milliarden im Jahr 2017.

Die Rahmenbedingungen für die Le­bensversicherung haben sich im Krisen­jahr 2022 deutlich verändert: Die Zins­wende der Europäischen Zentralbank (EZB) führt auch zu einer höheren Ver­zinsung von Anleihen. Gut für die Ren­diten der Lebensversicherungen, die schwerpunktmäßig in dieser Anlage­ klasse investiert sind. Wie sich die zeit­gleich gestiegene Inflation auf das Ge­schäft der Versicherungskonzerne aus­wirkt, muss sich noch zeigen.

Wenn die Teuerung über längere Zeit­räume die gestiegenen Renditen auf­frisst, könnten sich einige Anleger tat­sächlich enttäuscht abwenden. Eine Kündigungswelle befürchten manche Fachleute. Aber wie lange vermeintlich Moribunde oftmals noch weiterleben, stürzt auch Experten immer wieder in große Verwunderung.

Wenn Sie eine Lebensversicherung wollen — in welchen Anbieter sollte man im Jahr 2023 sein Vertrauen setzen?

Selbstverständlich sollte sich jeder, der einen solchen Vertrag abschließen möchte, vorher unabhängig und umfas­ send von einem Kenner der Materie be­raten lassen. Das positive Urteil von be­reits versicherten Kunden kann dabei ein hilfreicher Fingerzeig sein, welche Lebensversicherer eine gute und zuver­lässige Altersvorsorge anbieten.

Test der Lebensversicherungen: Die Bewertungen

Deshalb hat €uro mit dem Analyseinstitut ServiceValue in einer umfangreichen Umfrage unter Ver­sicherten ermittelt, welchen Unterneh­ men sie qualitativ besonders hochwertige Anlagemöglichkeiten zuschreiben. Für den „€uroAtlas Lebensversicherer“ wurden fünf Kategorien abgefragt, von der Zufriedenheit mit dem Produkt­angebot der Versicherer selbst über das Preis­-Leistungs­-Verhältnis, die Beratung und den Kundenservice bis hin zur Bin­dung der Kunden an ihren Versicherer. Im Zentrum des Bereichs „Angebot“ steht dabei, welche Qualität die Kunden den Versicherungsprodukten zuspre­chen, welche Flexibilität und Passgenau­igkeit auf ihre Bedürfnisse. Die Transpa­renz der Tarife, die Vielfalt der Auswahl und möglicher Alternativen fallen eben­ falls ins Gewicht. Beim Thema „Bera­tung“ ging es um die fachliche und sozi­ale Kompetenz der Mitarbeiter, die Ver­ständlichkeit ihrer Aussagen und die Berücksichtigung der persönlichen Le­benssituation der Kunden beim Verkauf eines Standardprodukts wie der Lebens­versicherung.

Beim Thema „Kundenservice“ dreh­te sich die Befragung um die Erreichbar­keit der Versicherungsmitarbeiter, ihre Reaktionszeit bei Fragen oder Anliegen sowie um die Qualität ihrer Antworten. Auch wie die Versicherer mit Beschwer­den und Reklamationen umgehen, floss in diese Bewertung mit ein.

So entstand ein Rundumbild, das Kundinnen und Kunden von ihren Le­bensversicherern haben. Im Gesamt­klassement „Beliebteste Lebensversiche­rung“ etablieren sich nach den Daten dieser Kundenbefragung elf Lebensver­sicherer: vom Marktführer Allianz, der jährlich mehr als 23 Milliarden Euro Ver­sicherungsbeiträge vereinnahmt, über die Konkurrenz von CosmosDirekt, Er­go, Generali, Hannoversche, HUK-Co­burg, LVM, Neue Leben, Provinzial und Targo bis hin zur WWK.

Die komplette Auswertung der „Be­liebtesten Lebensversicherer“ und „Top Lebensversicherer“ entnehmen Sie den Tabellen auf den Seiten 106/107. Das Ge­samtergebnis der Studie berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller vier Teilkategorien. Die Auszeichnung „Top“ erhalten all jene Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Versicherer, die wiederum über dem Durchschnitt aller mit „Top“ Bewerteten liegen, erhalten die Auszeichnung „Beliebteste“/„Beste“.

Von anderen lernen, für bislang Un­entschlossene bietet unser Test Orientie­rung. Wo bereits viele Kunden zufrieden sind, können sie es ebenfalls werden. Für die persönliche Auswahl liefert das €uro­ Atlas­Ranking ein solides Grundraster: Von 34 abgefragten Lebensversi­cherern schafften es 20 als „Beliebteste/ Beste“ oder „Top“ in die Gesamtwertung. Von dieser Basis aus können Interessier­te die Versicherungsangebote der Fir­men konkreter unter die Lupe nehmen.

Geschäft der Versicherer

Für wen sich die Lebensversicherung lohnt

Ob für Anleger grundsätzlich eine Lebensversicherung in Betracht kommt, sollten sie aufgrund ihrer finanziellen und persönlichen Le­benssituation entscheiden. Zeitliche Ka­pazitäten und der Grad ihres Interesses, sich selbsttätig am Finanzmarkt zu enga­gieren, spielen eine wichtige Rolle. Viele Menschen, denen Investitionen etwa am Aktienmarkt widerstreben, weil sie sich nicht regelmäßig um Kurse und die all­fälligen Aufs und Abs kümmern können oder wollen, tendieren womöglich zu solchen Produkten. Lebensversicherungen laufen bequem und stetig vor sich hin, wenn sie ab­geschlossen sind. Ob in der weitverbrei­teten Form einer Renten­ oder Pensions­versicherung, klassisch wie auch fonds­gebunden, ob in der Riester-­Variante oder zur Absicherung eines Kredits. Um­ fragen zufolge nimmt zwar die Zahl der Deutschen ab, in deren Haushalt eine Le­bensversicherung vorhanden ist. Was bei grundsätzlich steigender Menge von Le­bensversicherungsverträgen in Deutsch­land aber den Schluss zulässt, dass die Anzahl der Haushalte wächst, in denen mehrere solcher Versicherungen laufen. Der Markt für Lebensversicherungen befindet sich derweil im Wandel.

Eher rückläufig ist die Zahl neu abgeschlosse­ner klassischer Renten­ und Pensionsver­sicherungen, die lange Zeit dominierten. Dafür steigt die Zahl von Fondspolicen, die wesentlich stärker am Aktienmarkt investiert sind, sowie von Mischformen, die einen fondsgebundenen Anteil ent­halten. Zusammen machten diese bei­ den Arten im Jahr 2021 mehr als 40 Pro­zent der Neuabschlüsse aus. Einen Anteil von 19 Prozent erreichen Restschuldver­sicherungen, die manche Banken beim Abschluss eines Kreditvertrags vom Schuldner verlangen.

Insgesamt ist den Deutschen die An­lageform Lebensversicherung viel Geld wert: Mehr als 38 Milliarden Euro bezah­len sie jährlich allein in Renten­ und Pen­sionsversicherungen ein. Weitere 14,8 Milliarden Euro in Kapitalversicherun­gen und noch mal zehn Milliarden Euro in Invaliditäts-­, Pflegerenten-­, Risiko-­ und Restschuldversicherungen. Selbst wenn sich mancher in der aktuellen Zins-­ und Inflationslage abwenden sollte, um auf Alternativen umzusteigen — wer auf Sicherheit und Stetigkeit bedacht ist, für den ist die Lebensversicherung so schnell nicht kleinzukriegen.

