Wer Gelder auf Tagesgeldern parken möchte, der möchte, dass es möglichst sicher ist. Das geht am besten mit einer deutschen Einlagensicherung. Diese Angebote bieten jetzt die höchsten Zinsen für Sparer im Januar.

Viele Tagesgelder von deutschen Geldhäusern bieten inzwischen wieder niedrige Zinsen. Das liegt einerseits an den Ratenkürzungen der EZB in den vergangenen Monaten, andererseits aber auch an einer Vielzahl von schlechten Angeboten.

Die Tagesgelder mit den höchsten Zinsen und deutscher Einlagensicherung

Dementsprechend kann es sich lohnen zu vergleichen, beispielsweise mit dem BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich. Das sind aktuell die drei besten Angebote für Tagesgelder mit Deutscher Einlagensicherung, die Sie darin finden:

Santander – Zinsen für das Tagesgeld: 3,0 Prozent

So erhalten Neukunden, die ein Tagesgeld-Konto bei der Santander eröffnen wollen, 3,0 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate nach der Eröffnung garantiert. Anschließend fällt die Verzinsung auf die dann gültigen Konditionen (aktuell 0,3 Prozent).

Hier geht es zum Angebot der Santander

ING – Zinsen für das Tagesgeld: 3,0 Prozent

Bei der bei vielen Deutschen beliebten ING gibt es aktuell 3,0 Prozent Zinsen für die ersten vier Monate nach der Eröffnung (ebenfalls garantiert). Danach fällt die Verzinsung auf variable 1,0 Prozent.

Hier geht es zum Angebot der ING

Consorsbank – Zinsen für das Tagesgeld: 3,5 Prozent

Doch das attraktivste Angebot hat aktuell die Consorsbank mit 3,5 Prozent Zinsen für Neukunden in den ersten drei Monaten und einem Bonus von 40 Euro bei einem Geldeingang von mindestens 25.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

