Bis zum 2. Mai haben Anleger noch die Chance, sich bei dieser deutschen Bank hohe Zinsen für das Festgeld zu sichern. Danach dürfte das Geldhaus sein Angebot deutlich verschlechtern. Sollten Sparer noch schnell diese Möglichkeit nutzen, bevor es keine guten Angebote mehr am Markt gibt?

Die Deutsche Pfandbriefbank ist in den meisten Kategorien beim Festgeld aktuell der Spitzenreiter am deutschen Markt. Obwohl das Geldhaus wegen der Gewerbeimmobilienkrise in den USA zuletzt unter Druck geraten ist, legen Sparer hier gerne Gelder an, immerhin sind 100.000 Euro von der deutschen Einlagensicherung garantiert.

Allerdings wird die Bank zum 2. Mai ihre Angebote deutlich herunterfahren, so die Ankündigung. Dementsprechend lohnt es sich, jetzt ein letztes Mal einen Blick auf die Konditionen zu werfen und eventuell noch schnell ein Festgeld abzuschließen.

Letzte Chance für hohe Zinsen beim Festgeld

So bietet die Deutsche Pfandbriefbank aktuell für Sparer noch folgende Konditionen:

12 Monate 3,50 Prozent p.a.

2 Jahre 3,75 Prozent p.a.

3 Jahre 3,75 Prozent p.a.

5 Jahre 3,50 Prozent p.a.

10 Jahre 3,25 Prozent p.a.

Damit bietet die Bank beispielsweise für Laufzeiten von zwölf und vierundzwanzig Monaten die besten Konditionen am deutschen Markt. Wie erwähnt laufen diese allerdings am 2. Mai aus und werden laut der Webseite des Geldhauses durch folgende Konditionen ersetzt:

12 Monate 3,25 Prozent p.a.

2 Jahre 3,25 Prozent p.a.

3 Jahre 3,25 Prozent.p.a

5 Jahre 3,00 Prozent p.a.

10 Jahre 2,75 Prozent p.a.

Jetzt noch bei den hohen Festgeldzinsen zuschlagen?

Dementsprechend kann es sich für Anleger im Hinblick auf die anstehende Verschlechterung der Konditionen lohnen, einen Blick auf das Angebot der deutschen Pfandbriefbank zu werfen. Zu diesem geht es hier.

Wenn Sie dagegen lieber ein anderes Festgeld wählen wollen, zum Beispiel wegen der operativen Probleme des Geldhauses, dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich.

Hohe Zinsen beim Festgeld - Diese Angebote sind jetzt noch interessant

Jetzt ist es soweit: Sparkasse erhöht Zinsen beim Festgeld deutlich – Letzte Chance für Sparer?