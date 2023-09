Bei dem Börsenspiel Trader 2023 haben Sie auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Ihr Können am Aktienmarkt unter Beweis zu stellen. Der Startschuss für das Börsenspiel fällt am morgigen Montag und es gibt hochwertige Preise zu gewinnen.

Die Spannung steigt. Am 4. September 2023 beginnt eine neue Runde des beliebten Börsenspiels „Trader“, das bereits zum 21. Mal in Folge stattfindet. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie und wird auch dieses Mal das Spielgeschehen begleiten und regelmäßig die aktuellen Ranglisten veröffentlichen.

Worauf warten Sie noch? Werden Sie Trader 2023!

Überzeugen auch Sie mit Ihrer Trading-Strategie und freuen Sie sich auf viele hochwertige Preise: Jede Woche bedenkt die Börse Stuttgart den Spieler mit dem höchsten relativen Depotzuwachs mit einem Wochenpreis von 2222 Euro. Zudem werden unter allen Teilnehmern 9 nagelneue Apple iPhones 14 verlost. Das erste davon bereits unter allen, die sich noch vor dem offiziellen Start am Montag, 4. September, 8.00 Uhr, anmelden. Schnell sein lohnt sich also: hier geht’s zur Anmeldung.





Der Hauptgewinn: Ein Jaguar E-PACE R-Dynamic HSE Ingenium

Im November wird der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin dann von der Redaktion von BÖRSE ONLINE und dem Spielleiter Patrick Kesselhut von der Société Générale den Schlüssel zum Hauptgewinn erhalten. Das ist in diesem Jahr ein Jaguar E-PACE R-Dynamic HSE Ingenium im Wert von rund 70.000 Euro.

Aber auch, wer keinen Preis abräumt, profitiert. Vor allem durch den Gewinn an Börsenerfahrung. Ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Börsenprofis: Der „Trader 2023" bietet jeder und jedem die Möglichkeit, ohne Verlustrisiko mit virtuellem Geld unter realistischen Bedingungen Aktien, Zertifikate und Hebelprodukte zu handeln und dabei eine Menge zu lernen. Packen Sie den Bullen bei den Hörnern und steigen Sie jetzt beim Börsenspiel ein.

Anmelden und gewinnen