Die Bauzinsen sind zuletzt arg von ihren Hochs heruntergekommen, auch im Dezember, wie eine neue Erhebung offenlegt. Doch was bedeutet das für den Häusermarkt? Lohnen sich Immobilien jetzt vielleicht wieder?

Mit Bauzinsen von teilweise über vier Prozent im Jahr 2023 war der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung für viele Menschen zuletzt extrem unattraktiv. Inzwischen sind die Kapitalkosten aber wieder stark heruntergekommen.

Bauzinsen fallen immer weiter

So zeigt eine Erhebung des Vergleichsportale Check24, dass der BestZins (niedrigstes Angebot) sogar wieder unter die Marke von drei Prozent gerutscht ist. Konkret lag er zuletzt bei 2,93 Prozent, was eine Differenz von 36 Basispunkten gegenüber dem Tiefstwert im Dezember ist.

Ursache dieses deutlichen Abfalls: Die Inflation ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken, was die Notenbanken dazu gebracht hat, Zinssenkungen für 2024 zu signalisieren. Der Markt preist diese bereits jetzt ein, selbst wenn der Leitzins bisher noch bei 4,5 Prozent liegt.

Lohnen sich Immobilien wieder?

Für den Immobilienmarkt bedeutet das: Käufer können jetzt massiv Zinsen sparen. So zahlen Sie, wenn Sie über zehn Jahre 100.000 Euro tilgen wollen, beim Zinssatz von 2,9 Prozent insgesamt 115.319 Euro. Mit Kapitalkosten im Bereich der 4,0 Prozent wären es 124.366 Euro gewesen.

Käufer sparen demnach eine ganze Menge an Geld und werden durch womöglich niedrigere Raten häufiger für Kredite zugelassen. Unter dem Strich heißt das: In den Immobilienmarkt könnte wieder mehr Bewegung kommen, denn in den vergangenen zwölf Monaten gab es durch hohe Preise und hohen Finanzierungskosten enormen Stillstand.

Allerdings sollten sich Immobilienbesitzer nicht zu früh freuen: Wie mehrere Erhebungen zeigen, ist der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung gegenüber dem Mieten immer noch unattraktiv. Es dürfte sich daher nur eine Normalisierung im Immobilienmarkt anbahnen, eine Vollständige und schnelle Rückkehr zu den alten Umständen ist jedoch noch lange nicht zu erwarten.

