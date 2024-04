Lotto spielen und dem Traum vom Millionenjackpot nachjagen oder am Kapitalmarkt in ETFs wie den MSCI World zu investieren, was ist die bessere Wahl? Die falsche Entscheidung kann Sie bis zu 400.000 Euro ärmer machen?

Lotto und Glücksspiel sind in Deutschland, zumindest was die Summen angeht, beliebter denn je. Doch wer mit Blick auf den Titel die Hoffnung gehabt hat, dass Lotto Spielen lukrativer ist als ein ETF-Sparplan, dessen Illusionen muss ich bereits an dieser Stelle zum Platzen bringen. Denn die Realität ist: Mit dem Spielen solcher Glücksspiele verlieren Sie massig Geld, sogar mehr, als sie vermutlich denken.

Nicht Lotto spielen, sondern in ETFs anlegen

Denn aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeiten werden Sie beim Lotto immer Geld verlieren, während die Chance auf den großen Gewinn kleiner ist, als mehrmals vom Blitz getroffen zu werden. Zusätzlich verursacht das verlorene Geld massive Opportunitätskosten.

Denn wer es auf Basis der Renditen der Vergangenheit in einem Weltportfolio zu sieben Prozent Rendite p.a. (durchschnittlich) angelegt hätte, hätte sich ein attraktives Vermögen erspart. Wie viel genau erfahren Sie im Folgenden:

Warum die falsche Entscheidung Sie bis zu 400.00 € ärmer macht

Geht man davon aus, dass das aktuell billigste Lotterieticket für 6 aus 49 für ein Feld monatlich 10,80 Euro im Dauerschein kostet (Daten des Anbieters Lotto24). Dann bedeutet dies eine jährliche Summe von 129,60 Euro, die Sie jährlich durch das Spielen von Lotto verbrennen würden. Je nach Anlagehorizont hätte sich dieses Geld zu folgendem Vermögen bei sieben Prozent Zinsen pro Jahr kumuliert:

15 Jahre: 3.380,21 Euro

25 Jahre: 8.507,88 Euro

35 Jahre: 18.594,80 Euro

45 Jahre: 38.437,28 Euro

Noch deutlich extremer erscheint diese Rechnung, wenn Sie einen vollen Lottoschein mit ganzen zwölf Tippfeldern spielen. Laut Lotto24 würden sie dafür aktuell monatlich 116,40 Euro hinlegen. Bei sieben Prozent Rendite pro Jahr und einer monatlichen Einzahlung dieser Summe wäre daraus in einem Weltportfolio folgendes Vermögen geworden:

15 Jahre: 36.431,10 Euro

25 Jahre: 91.696,05 Euro

35 Jahre: 200.410,57 Euro

45 Jahre: 414.268,49 Euro

Dementsprechend sollten Sie sich klarmachen: So schön der Traum von dem großen Jackpot auch sein mag, langfristig bezahlen Sie hohe Summen dafür, um sich ein Luftschloss bauen zu dürfen. Deutlich solider und sogar einem kleinen Lottogewinn gleichkommend ist dagegen langfristig das Geld zu investieren.

