Die Lufthansa hat ihren bis zum Jahr 2030 fälligen Bond mit einem Kupon von vier Prozent für Anleger ausgestattet. Trotz Expansion bleibt das Rating stabil



Im Corona-Jahr 2020 bewahrte die Bundesregierung die Lufthansa mit stillen Einlagen in Höhe von 5,7 Milliarden Euro, einem staatlich abgesicherten Kredit von drei Milliarden Euro und einer direkten Beteiligung von 20 Prozent vor dem Absturz.



Klar ist damit: Die Lufthansa gehört in Deutschland zur kritischen Infrastruktur, in einer Schieflage springt — so war es zumindest in der Vergangenheit — der Staat ein. Bislang erwies sich das Lufthansa-Engagement für den Bund als lohnend. Alles in allem ergab sich ein Gewinn von 760 Millionen Euro. Mittlerweile hat die Lufthansa alle Hilfen zurückgezahlt. Die Aktienbeteiligung des Bundes wurde auf null Prozent reduziert.



Was Anlegern zudem gefällt: Die Lufthansa-Geschäfte laufen wieder gut. Analysten gehen davon aus, dass die Airline in diesem und im kommenden Jahr einen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro beziehungsweise 1,8 Milliarden Euro erwirtschaften wird. Auch die Expansionspläne kommen bei Investoren gut an. Brüssel signalisierte nach langen Verhandlungen und Zugeständnissen Italiens und der Lufthansa Ende Juni grünes Licht für den Einstieg bei der italienischen Airline ITA, Nachfolgerin der Staats-Airline Alitalia. In einem ersten Schritt erwirbt die Lufthansa für rund 325 Millionen Euro einen Anteil von 41 Prozent an ITA. Mittelfristig will man ITA komplett kontrollieren.



