Deutschlands größte Fluglinie blickt nach einem starken Sommer zuversichtlich nach vorn. Was das für die Aktie bedeutet.

Lufthansa erlebte erfolgreiche Sommermonate: Von Juli bis September stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Es war das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Im 3. Quartal erwirtschaftete die Lufthansa einen operativen Vorsteuergewinn (bereinigtes Ebit) von rund 1,47 Milliarden Euro, das zweitbeste Quartalsergebnis des Unternehmens. Zum Vergleichszeitraum vor einem Jahr lag der Zuwachs bei 31 Prozent. Vorstandschef Carsten Spohr bedankte sich für einen „Rekordsommer“.

Die Lufthansa rechnet auch in den kommenden Monaten mit einer anhaltend hohen Nachfrage. „Auch wenn die geopolitische Lage herausfordernd bleibt, stimmt uns unser Buchungsausblick positiv – nicht nur für ein sehr gutes Konzernergebnis in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus“, erklärte Spohr in der Mitteilung. Das hohe Buchungsinteresse der Sommermonate habe angehalten, die Nachfrage nach Flugreisen in der Weihnachtszeit sei stark.

Der Konzern sieht sich auf gutem Weg, die Finanzziele in diesem Jahr zu erreichen. Nachdem der Betriebsgewinn im 3. Quartal höher ausfiel als erwartet, bestätigten die Kölner ihr Jahresziel. Trotz gestiegener Spritkosten wird weiter ein bereinigter Vorsteuergewinn von über 2,6 Milliarden Euro anvisiert. Die guten Quartalsergebnisse kommen an, die Aktie legt deutlich zu.

Wie die Aussichten für 2024 sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick und testen Sie noch heute 8 Ausgaben von €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro. Sie sparen bis zu 40 Prozent.

Jetzt testen

€uro am Sonntag: Bis zu 40 Prozent sparen im Jubiläums-Abo!

€uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Testen Sie €uro am Sonntag jetzt im Jubiläums-Abo und sparen Sie bis zu 40 Prozent gegenüber dem Einzelkauf.

Schauen Sie auch auf der brandneuen Website von €uro am Sonntag vorbei: www.eurams.de.